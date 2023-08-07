«Обещали дать ночью, а в итоге что?!» Жители Вагонки с утра жалуются на отсутствие холодной воды

Жители Вагонки и частично ГГМ с утра начали жаловаться в соцсетях на отсутствие холодной воды, несмотря на то, что ранее «Водоканал-НТ» пообещал запустить Черноисточинский гидроузел в полночь.

«На ГГМ нет воды. Пришла утром с работы, воды нет», — говорит Юлия Широкова.

«Да задолбали, в такую жару отключили холодную воду и температуру горячей не снизили», — пишет Эндрю Арефъев.

«Обещали дать ночью, а в итоге что?! Ребёнок в садик идёт грязный. Вы думаете, поливая водой из бутылки, можно отмыть ребёнка?» — возмущена Катерина Громенко.

«Ночью и дали, только до сих пор бежит мазут», — пишет Дмитрий Призрак.

«Вагонка! С днём без воды! Водоканалу — ура!» — говорит Серёга Синичин.

«10:30, а воды нет, зачем нам мыться-умываться и в туалет ходить? Правильно, ни к чему», — считает Владимир Иванов.

«Нам в садике сказали, что если не получится приготовить обед, то детей нужно будет забирать. Завтрак сделали из оставшихся запасов воды», — делится тагильчанка с псевдонимом Наталья Наталья.

Напомним, с 4 по 6 августа в Нижнем Тагиле длилось масштабное отключение водоснабжения в связи с тем, что компания «Водоканал-НТ» остановила Черноисточинский гидроузел на обслуживание. Из-за этого в Дзержинском районе, на Руше, Горбуново и Гальянке не было холодной воды, а в некоторых домах и учреждениях, где водоснабжение имеет закрытую систему, вода отсутствовала полностью. В эти районы был организован подвоз питьевой воды к домам. 5 августа в компании сообщили, что ГГМ на период отключения удалось временно подключить к сети водоснабжения Верхне-Выйского гидроузла. Поэтому во многих домах Гальянки вода была.

«ООО "Водоканал-НТ" завершило работы на Черноисточинском гидроузле и приступило к запуску системы водоснабжения. Заполнение трубопроводов будет проходить планомерно, подача воды в дома тагильчан будет поступать поэтапно, без сильного напора. Полностью система водоснабжения стабилизируется к полуночи», — сообщили в пресс-службе «Водоканала-НТ».