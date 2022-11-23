В Нижнем Тагиле рядом с Луганским мостом произошла крупная коммунальная авария (ВИДЕО)

Вчера в Нижнем Тагиле произошла очередная авария на магистральных сетях ООО «Водоканал-НТ». Прорыв трубы водовода диаметром 900 мм случился на правом берегу Нижнетагильского пруда в нескольких метрах от нового моста.

Как уточнили в пресс-службе ООО «Водоканал-НТ», магистраль обеспечивает холодной водой Дзержинский район. Для восстановления повреждённого участка трубы необходимо было сбросить большой объём воды. На данный момент от этой идеи в компании отказались, чтобы не лишать жителей Северного посёлка и Вагонки водоснабжения. Подача воды продолжается при наличии утечки. Для того чтобы компенсировать её последствия, «Водоканал-НТ» увеличил водозабор. В пресс-службе ресурсоснабжающей компании подчёркивают, что ситуация находится под круглосуточным контролем, а специалисты «Водоканала-НТ» выясняют точную причину аварии.

Напомним, 30 апреля 2022 года на противоположном берегу Тагильского пруда произошла другая авария на магистральном водоводе «Водоканала-НТ». Тогда около ТЦ «Лента» строители моста повредили водовод диаметром 1000 мм, в результате чего без воды остались Дзержинский район, часть ГГМ, посёлки Северный, Сухоложский и часть Тагилстроя. Повреждённый весной участок не подлежал восстановлению, а подачу воды возобновили по резервному трубопроводу, который тоже прорвало 17 ноября на улице Аганичева у дома № 108.