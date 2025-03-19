На ликвидацию незаконной свалки пиломатериалов в Нижнем Тагиле на улице Индустриальной потратят 15,7 млн рублей из городского бюджета

Мэрия Нижнего Тагила в лице Службы заказчика городского хозяйства заключила контракт стоимостью 15,7 млн рублей на ликвидацию скандальной свалки пиломатериалов по адресу Индустриальная, 56. Как сообщает ИА «Все новости», подрядчиком без проведения торгов стала компания «Уралстройгаз-НТ», зарегистрированная в Екатеринбурге. Она займётся уборкой и сжиганием древесных отходов.

Согласно техническому заданию, подрядчик должен собрать более 11,5 тысячи кубометров древесных отходов, транспортировать их на специальный участок и сжечь до 11 апреля 2025 года. Выполнение работ может быть осложнено введением особого противопожарного режима. После завершения очистки участок планируется выставить на торги.



Серьёзное внимание властей Нижнего Тагила к проблемной свалке было привлечено в начале 2025 года после ряда пожаров. Одно из самых крупных возгораний произошло 8 января ночью. Спасатели два часа боролись с техногенным пожаром, который вызвал тревогу у жителей Тагилстроя.

Напомним, в конце января в администрации города прошло очередное заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, на котором был рассмотрен вопрос несанкционированного сжигания отходов на территории лесопилки.

Как сообщил тогда вице-мэр по городскому хозяйству и строительству Егор Копысов, специалистами были определены границы земельных участков, выявлены незаконно построенные объекты и склады древесины, а также установлены лица, ответственные за незаконное складирование.