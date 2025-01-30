В мэрии Нижнего Тагила обсудили судьбу нелегальной лесопилки на улице Индустриальной

Накануне глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев провёл очередное заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, на котором обсудился вопрос несанкционированного сжигания отходов на территории лесопилки на улице Индустриальной, 56, сообщает пресс-служба администрации города.

Напомним, 17 января этого года в муниципалитете был введён режим повышенной готовности. Тогда началась активная работа по предотвращению ухудшения обстановки из-за участившихся пожаров на лесопилке. Представители МЧС и полиции доложили о проделанной работе и предложили свои варианты нормализации ситуации. К обсуждению подключились представители различных управлений муниципалитета, Роспотребнадзора и службы судебных приставов. Как сообщил вице-мэр по городскому хозяйству и строительству Егор Копысов, который возглавляет оперативный штаб, были определены границы земельных участков, выявлены незаконно построенные объекты и склады древесины, а также установлены лица, ответственные за незаконное складирование.

«Ещё раз нами были уточнены границы 17-ти земельных участков, определено наличие самовольно установленных объектов и складированной древесины на их территории, выявлены все лица, которые осуществляют незаконное складирование, проведено совещание, на котором решён вопрос ликвидации пиломатериалов предпринимателями, начиная с завтрашнего дня», — рассказал руководитель оперативного штаба.

Совместными усилиями сотрудников муниципалитета, администрации Тагилстроевского района, полиции и МЧС проводятся ежедневные рейды для фиксации и пресечения дальнейшей нелегальной деятельности. На совещании обсуждались ликвидация накопленных на лесопилке материалов, а также судьба участков, на которых они находятся.

«Проведём необходимые процедуры с участками, выставим их на торги, чтобы на них появились законные арендаторы или владельцы. Первоочередная же задача — утилизировать те отходы пиломатериалов, которые там накоплены. Есть ряд инициатив от предпринимателей, которые могут помочь нам в решении этого вопроса. Пока не наступил пожароопасный период, необходимо утилизировать все те объёмы, которые копились многие годы», — отметил Владислав Пинаев.

Отметим, последний крупный пожар произошёл на лесопилке 8 января этого года. Тогда местных жителей разбудил едкий дым, исходящий от горевших отходов древесины на площади 300 квадратных метров. Также ранее территория горела в сентябре прошлого года, в связи с чем председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СК России по Свердловской области Константину Мирошниченко доложить о промежуточных результатах процессуальной проверки по факту нарушения природоохранного законодательства в Нижнем Тагиле.