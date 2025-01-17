Администрация Нижнего Тагила ввела режим повышенной готовности из-за пожаров на лесопилке на улице Индустриальной

Администрация Нижнего Тагила приняла решение ввести режим повышенной готовности с 17 января этого года в связи с несанкционированным сжиганием отходов на лесопилке на улице Индустриальной, 56, сообщает пресс-служба мэрии.

В заседании по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций приняли участие представители прокуратуры Тагилстроевского района, природоохранной прокуратуры, Федеральной службы судебных приставов, полиции и МЧС.

Постановление о введении особого режима было размещено на официальном сайте администрации города. Также был организован оперативный штаб под руководством заместителя главы администрации по городскому хозяйству и строительству Егора Копысова. В обязанности вице-мэра входит контроль за предотвращением несанкционированного сжигания древесных отходов, организация охраны муниципальных земель и выявление лиц, ведущих хозяйственную деятельность на участках без соответствующих разрешений.

Владислав Пинаев отметил, что предприятие располагается на 17 участках, 5 из которых принадлежат муниципалитету и заняты незаконно, на них установлены ленточная пилорама и ангар. В 2022 и 2023 годах Арбитражным судом Свердловской области и Тагилстроевским районным судом были вынесены решения, обязывающие предпринимателей освободить участки, однако требования не исполнены до сих пор.

«Во взаимодействии с МЧС, прокуратурой Тагилстроевского района, полицией, судебными приставами и всеми заинтересованными службами удастся заставить предпринимателя следовать букве закона. В случае отказа мы очистим территорию самостоятельно, предъявив ответчику те затраты, которые понесёт муниципальное образование, и, наконец, приведём эту ситуацию в соответствие с требованиями, а главное, исключим угрозу для жизни и здоровья людей», — сказал мэр.

Напомним, пожары на лесопилке на улице Индустриальной, 56 происходят регулярно. Последний инцидент произошёл в ночь на 8 января этого года. Также, ранее она уже горела в сентябре прошлого года, в связи с чем председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СК России по Свердловской области Константину Мирошниченко доложить о промежуточных результатах процессуальной проверки по факту нарушения природоохранного законодательства в Нижнем Тагиле. Более пяти лет деревообрабатывающее предприятие хранит отходы на городской территории. В связи с частыми пожарами жители обеспокоены воздействием гари и едкого дыма на природу и своё собственное здоровье.