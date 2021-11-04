На Камчатке и в Хабаровском крае  в самолёты буду пускать по QR-кодам

К перелётам в Камчатском и Хабаровском краях будут допускать только вакцинированных пассажиров. Теперь для внутренних рейсов необходимо предъявить QR-код или справку о наличии антител, сообщается на официальных сайтах регионов.

На Камчатке требование также коснётся поездок на междугородних автобусах. При этом пассажирам не нужно будет сдавать ПЦР-тест. Вместо QR-кода для подтверждения вакцинации можно будет предъявить бумажный сертификат. Людям с медотводом от прививки необходимо иметь при себе соответствующую справку. Новые правила начнут действовать 23 ноября.

В Хабаровском крае, где, по данным оперштаба, заболеваемость коронавирусом выросла в шесть раз за последний месяц, с 7 ноября потребуется предъявлять QR-код для использования междугороднего авто- и ЖД транспорта внутри региона, а с декабря местные власти введут QR-коды в здании международного аэропорта Хабаровска и при продаже авиабилетов.

В Свердловской области также добавились ограничения. Как ранее сообщил замгубернатора Павел Креков, в ближайшее время в торговые центры всех городов области не будут пускать несовершеннолетних без сопровождения родителей, у которых имеется QR-код. А люди, привившиеся первым компонентом, смогут посещать свободные от ковида зоны до 1 декабря, а не до 15-го, как анонсировалось ранее.