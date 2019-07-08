На ИННОПРОМе предложили реализовать в Нижнем Тагиле проект «Улица Никольская»

Директор Фонда поддержки предпринимательства Свердловской области Илья Сулла предложил создать в Нижнем Тагиле «Улицу Никольскую». Проект развития прогулочных торговых улиц в моногородах предполагает размещение на определённой территории местного малого бизнеса, занимающегося традиционными ремёслами, на льготных условиях. Идею создания «Никольской» в Тагиле Сулла озвучил сегодня, 8 июля, на круглом столе «Инвестиции в регионы: курс на устойчивое развитие», который был организован в рамках международной выставки ИННОПРОМ в Екатеринбурге.

«Очень важно качество создаваемой инфраструктуры, и здесь мы пытаемся использовать инструменты франчайзинга. Есть даже такая идея – сделать своего рода “Улицу Никольскую” в Нижнем Тагиле. В ограниченном пространстве организовать точки размещения малого бизнеса на основе франчайзинговых механизмов так, чтобы они по стандартам не отличались ничем от, например, того же столичного кафе. Чтобы качество услуг было одинаковое и в Москве, и в Нижнем Тагиле», – отметил Илья Сулла.

Старт проекта Фонда развития моногородов «Улица Никольская» по созданию специальных прогулочных торговых зон был объявлен на Петербургском международном экономическом форуме в июне. Улица Никольская, расположенная в Москве рядом с Красной площадью, прославилась в 2018 году, во время ЧМ по футболу. Она стала местом притяжения и общения болельщиков со всего мира. Подобные места в ближайшем будущем планируется создать и во многих других российских городах.

Илья Сулла в ходе круглого стола напомнил также о том, что в 30 км от Нижнего Тагила сейчас создаётся уникальный туркластер «Гора Белая», а уже в середине августа во втором по величине городе Свердловской области откроется центр «Мой бизнес» для поддержки предпринимателей со всего Горнозаводского округа.

«Есть несколько моментов, на которые я хотел бы сейчас обратить внимание. Первый – это то, что мы занимаемся сейчас развитием социального предпринимательства. Мы усаживаем за одним столом представителей администраций, градообразующих предприятий и бизнеса. Это взаимодействие позволяет выявить проблемы, которые есть у конкретных муниципалитетов, и, используя финансовые возможности наши, предприятий и федеральных институтов развития, реализовывать проекты, ориентированные на развитие социальной инфраструктуры. Ещё одна история про молодёжь, которая уезжает из небольших городов в Москву. Мы сейчас пытаемся запустить проект “Молодёжная бизнес-лига”. Это некая социальная сеть, в рамках которой выпускники школ и студенты первых курсов могут протестировать свои предпринимательские навыки, а также получить новые знания, например, при помощи бизнес-лагерей», – добавил Илья Сулла.

Модератором круглого стола выступил ведущий телеканала РБК Павел Демидович. В мероприятии приняли участие в том числе директор Департамента стратегического развития и корпоративной политики Минпромторга России Алексей Учёнов, руководитель Агентства по привлечению инвестиций Свердловской области Александр Породнов. Он отметил необходимость формирования инвестиционно ориентированного сообщества, так как «в одиночку не сдвинешь и кочку». Выступила на ИННОПРОМе и министр инвестиций и развития региона Виктория Казакова.

«Мы с каждым годом стремимся стать больше, лучше и представить на ИННОПРОМе всё многообразие, которого сегодня так ждёт гость, деловой турист, приезжающий к нам, – отметила Виктория Казакова. – Сегодня каждый из регионов в РФ ждёт инвестора, любого инвестора. Поэтому крайне важно уметь выстраивать с ними правильно работу, предлагать именно то, чего они ждут. Важно также, чтобы был рынок сбыта. Если он есть, то и проект будет реализован. Свердловская область ничем не хуже Москвы, более того мы предоставляем доступ на рынок не только Европы, но и Азии. Мы готовы предоставить весь тот набор льгот и преференций, которые предоставляют субъекты РФ, находящиеся в центральной части страны. Сейчас в регионе 1800 компаний, которые продают свою продукцию на экспорт».

В качестве успешного кейса по сотрудничеству между Россией и другими странами Казакова упомянула в том числе совместный проект, реализуемый «Уралхимпластом» и «Хюттенес Альбертус», по производству литейных смол на территории химпарка «Тагил». Общий объём инвестиций составляет порядка 2 млрд рублей.

«Не позднее, чем через год, новое высокотехнологичное производство появится у нас на территории химического парка», – сказала Виктория Казакова.

Напомним, сейчас в Екатеринбурге проходит юбилейная международная промышленная выставка ИННОПРОМ. Тема мероприятия в этом году — «Цифровое производство: интегрированные решения». Её выбор обусловлен задачами цифровизации экономики. Страной-партнёром ИННОПРОМа выступает Турция.