В Екатеринбурге открылась юбилейная международная промышленная выставка ИННОПРОМ

Международная промышленная выставка ИННОПРОМ в десятый, юбилейный, раз начала работу в Екатеринбурге, сообщает департамент информационной политики региона. Тема ИННПОРОМа в этом году звучит как «Цифровое производство: интегрированные решения». Её выбор обусловлен задачами цифровизации экономики.

С приветственными словами к участникам и гостям мероприятия на торжественной церемонии открытия 7 июля обратились глава делегации страны-партнёра ИННОПРОМА министр промышленности и технологий Турецкой Республики Мустафа Варанк, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Денис Мантуров от имени Правительства Российской Федерации приветствовал гостей юбилейной выставки.

«За десять лет, прошедшие с начала её проведения, эта площадка добилась всеобщего признания в индустриальном мире, привлекая около 50 тысяч участников. Свыше 600 высокотехнологичных компаний-экспонентов презентуют здесь свои самые последние новинки, и мы будем иметь честь принимать гостей, представляющих более 90 стран мира. Отдельно я хотел бы поблагодарить страну-партнёра – Турецкую Республику – за всестороннее участие в организации деловой и выставочной программы. В предстоящие дни мы с вами продолжим анализировать дальнейшие изменения мирового пространства, связанные с цифровизацией. Сегодня это устойчивый вектор развития всех сфер человеческой деятельности – отраслей промышленности, сектора услуг, социальной и даже культурной жизни», – сказал глава Минпромторга.

Он отметил, что ИННОПРОМ уникален ещё и тем, что одновременно с существующими трендами участники выставки обсудят и более отдалённые перспективы, возможную следующую ступень в развитии человечества – природоподобные технологии, вокруг которых развернутся дискуссии на Глобальном саммите GMIS.

По словам Мустафы Варанка, близкий диалог между лидерами России и Турции существует во многих сферах двусторонних отношений, увеличивается товарооборот, растет объём инвестиций, устраняются существовавшие препятствия в торгово-экономической сфере.

«Однако наше сотрудничество не отражает весь существующий потенциал. Мы хотим осуществлять экономическое и культурное сотрудничество с регионами России и таким образом диверсифицировать сферы взаимодействия», – отметил он.

Глава региона Евгений Куйвашев поблагодарил руководство Российской Федерации и Турецкой Республики за решение провести юбилейную десятую международную промышленную выставку ИННОПРОМ в таком партнёрстве.

«На протяжении последних десяти лет ИННОПРОМ создаёт новую реальность, укрепляя связь науки и производства, ускоряя внедренческие процессы, способствуя выявлению и широкому распространению лучших практик во всех сферах нашей жизни – от промышленности до урбанистики и градостроения. Активная поддержка со стороны Правительства Российской Федерации позволила ИННОПРОМу успешно пройти путь от сугубо регионального проекта, созданного для модернизации уральской индустрии, до масштабов крупнейшей международной выставки, имеющей сегодня заслуженную репутацию генератора идей и проводника инноваций», – сказал губернатор.

По его словам, ежегодно участниками и гостями выставки становятся порядка 50 тысяч человек, за предыдущие годы на полях выставки заключено свыше 500 значимых соглашений, что позволило многим перспективным идеям и намерениям, наукоёмким разработкам и технологиям перейти в практическую плоскость, стать реалиями современной жизни.