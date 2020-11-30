На этой неделе в центре «Мой бизнес» пройдёт хакатон для школьников, студентов и IT-специалистов. Главный приз — 50 тысяч рублей

В Нижнем Тагиле старшеклассники, студенты, а также фрилансеры в сфере IT сразятся за 50 тысяч рублей в молодёжном хакатоне «Интернет вещей». Интеллектуальные состязания пройдут с 4 по 6 декабря. Планируется, что на базе центра «Мой бизнес» (пр. Мира, 2а) соберутся до 50 участников, в каждой команде — по 2–4 человека. Они должны будут решить реальную IT-задачу, поставленную перед ними партнёрами Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства — Федерацией художественной гимнастики Нижнего Тагила и компанией iRidium mobile. Это разработка аппаратно-программного комплекса для приёма и обработки заявок.

«Это будет автоматизация процесса подсчёта голосов для различных видов соревнований, — уточнил АН “Между строк” организатор мероприятия Руслан Мухутдинов. — В дальнейшем Федерация художественной гимнастики с этим проектом будет подавать заявку на получение гранта для внедрения аппаратно-программного комплекса и закупки оборудования. Победители хакатона смогут сотрудничать с федерацией и развивать свой проект».

Известная на международном рынке тагильская IT-компания iRidium mobile, которая разрабатывает софт для «умных» домов, по итогам хакатона также присмотрит для дальнейшего сотрудничества несколько молодых специалистов.

«Хакатон — это очень удобный способ поиска, тестирования и привлечения талантливых кадров. При помощи одного только резюме бывает сложно подобрать качественного, хорошего кандидата. А на хакатоне ты видишь не только умение специалиста программировать, но также его способность презентовать и продавать ту или иную идею. Ты видишь человека в деле. Поэтому в этом плане хакатон, на мой взгляд, — это уникальная платформа для работодателя», — подчеркнул руководитель центра «Мой бизнес» в Нижнем Тагиле и представительства СОФПП в Горнозаводском округе Сергей Федореев.

Участие в хакатоне бесплатное, отметили в пресс-службе Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства. Но предварительная регистрация обязательна, так как количество мест ограничено.