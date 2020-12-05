На благотворительном аукционе в Екатеринбурге собрали 65 млн рублей, разыграв маринованные грибы, футболку и лыжи Антона Шипулина

Порядка 65 млн рублей собрали на крупнейшем на Урале благотворительном аукционе «Екатерининская ассамблея». Все средства, полученные в результате розыгрыша, пойдут на реализацию трёх проектов.
На аукционе были разыграны баночка маринованных грибов за 560 тысяч рублей, приготовленных Алисой Фрейндлих по её фирменному рецепту, футболка с автографами сборной России ЧМ по футболу — 2018, лыжи Антона Шипулина с эстафетной гонки Олимпиады — 2014 с автографом спортсмена, скульптуры «Стрелец» и «Боярский сын» и другие лоты.
Кроме того, Андрей Симановский потратил 16 млн рублей на два свитшота с рисунками воспитанницы Верхнепышминской школы-интерната имени Мартиросяна Виолетты Тюльковой, а также на символ «Екатерининской ассамблеи» из белого золота, усыпанный 144 бриллиантами, пишет Е1.ru.
«Итого на аукционе собрано порядка 65 млн рублей. С учетом 29,9 млн рублей, оставшихся от сбора средств 2019 года, покрываются потребности всех трёх благополучателей 2020 года», — сообщили ТАСС в пресс-службе Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей.
Собранные деньги направят на три проекта: ремонт медицинского отделения Верхнепышминской школы-интерната имени С. А. Мартиросяна для детей с глубокими нарушениями зрения, создание инклюзивного комплекса в посёлке Верх-Нейвинский, а также на создание Центра нутритивной поддержки на базе отделения паллиативной помощи ГАУЗ СО «ОДКБ» и обеспечение лечебным питанием детей с паллиативными состояниями. Всего на проекты требуется 68 млн 793 тысячи рублей.
- Благотворительный проект «Екатерининская ассамблея» назван в честь святой великомученицы Екатерины и проводится с 2011 года. Его главным событием является аукцион, на котором в качестве лотов выставляют предметы из частных коллекций бизнесменов, политиков, спортсменов, музыкантов и художников. Собранные в ходе аукциона средства идут на нужды выбранного на конкурсной основе благотворительного проекта.