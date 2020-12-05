На благотворительном аукционе в Екатеринбурге собрали 65 млн рублей, разыграв маринованные грибы, футболку и лыжи Антона Шипулина

Порядка 65 млн рублей собрали на крупнейшем на Урале благотворительном аукционе «Екатерининская ассамблея». Все средства, полученные в результате розыгрыша, пойдут на реализацию трёх проектов.

На аукционе были разыграны баночка маринованных грибов за 560 тысяч рублей, приготовленных Алисой Фрейндлих по её фирменному рецепту, футболка с автографами сборной России ЧМ по футболу — 2018, лыжи Антона Шипулина с эстафетной гонки Олимпиады — 2014 с автографом спортсмена, скульптуры «Стрелец» и «Боярский сын» и другие лоты.

Кроме того, Андрей Симановский потратил 16 млн рублей на два свитшота с рисунками воспитанницы Верхнепышминской школы-интерната имени Мартиросяна Виолетты Тюльковой, а также на символ «Екатерининской ассамблеи» из белого золота, усыпанный 144 бриллиантами, пишет Е1.ru.

«Итого на аукционе собрано порядка 65 млн рублей. С учетом 29,9 млн рублей, оставшихся от сбора средств 2019 года, покрываются потребности всех трёх благополучателей 2020 года», — сообщили ТАСС в пресс-службе Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей.

Собранные деньги направят на три проекта: ремонт медицинского отделения Верхнепышминской школы-интерната имени С. А. Мартиросяна для детей с глубокими нарушениями зрения, создание инклюзивного комплекса в посёлке Верх-Нейвинский, а также на создание Центра нутритивной поддержки на базе отделения паллиативной помощи ГАУЗ СО «ОДКБ» и обеспечение лечебным питанием детей с паллиативными состояниями. Всего на проекты требуется 68 млн 793 тысячи рублей.