На АЗС в Свердловской области продолжает дорожать топливо

На АЗС в Свердловской области продолжает дорожать автомобильное топливо, пишет Znak.com.

Отпускные цены повысили заправки, работающие под брендом «Газпром нефть». В среднем рост по бензину составил 25 копеек за литр: так, бензин АИ-92 меньше чем за неделю подорожал с 41,60 до 41,85 рубля, АИ-95 — с 44,20 до 44,45 рубля, АИ-95 G-Drive — с 45,60 до 45,85 рубля, АИ-100 — с 52,01 до 51,30 рубля. Дизтопливо подскочило в цене ещё сильнее — с 45,96 до 46,40 рубля.

Цены на АЗС «Лукойл» остались прежними: АИ-92 стоит 42,69 рубля, АИ-95 — 46,20 рубля, АИ-100 — 52,01 рубля, ДТ — 45,96 рубля.

По данным УФАС по Свердловской области, до этого скачок цен на топливо был зафиксирован в период с 27 мая по 6 июня. Бензин марки АИ-92 вырос на 69 копеек — с 41,29 до 41,98 рубля за литр, бензин марки АИ-95 вырос на 5 копеек — с 44,20 до 44,25 рубля за литр, дизельное топливо подорожало на 23 копейки — с 45,33 до 45,56 рубля за литр. Стоимость сжиженного газа осталась прежней — 20,54 рубля за литр.

До 1 июля текущего года в России действует мораторий на повышение цен на автомобильное топливо, который ввели после скачкообразного роста цен на бензин и дизтопливо весной и летом 2018 года.