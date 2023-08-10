«Мы не снизили планку, установленную год назад». В мэрии Нижнего Тагила отчитались о готовности к празднованию Дня города

Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев провёл совещание о готовности к празднованию Дня города — 2023, сообщили АН «Между строк» в пресс-службе городской администрации.

«Все решения по этому вопросу закреплены в постановлении. Учитывая опыт прошлых лет, изменена логистика размещения ограждений, расширена граница по ограничению продажи алкогольной продукции. Для удобства и безопасности граждан на входах и выходах с площадок празднования будут размещены предупреждающие таблички о необходимости соблюдения общественного порядка и наказании, которое последует, если его нарушить», — сказал начальник отдела охраны общественного порядка межмуниципального управления МВД России «Нижнетагильское» Иван Колесников.

Он отметил, что в этот день будет проводиться патрулирование акватории Тагильского пруда на сторожевом катере и действовать запрет на использование беспилотных летательных аппаратова в воздушном пространстве. Особое внимание уделили работе общественного транспорта: 12 августа организуют семь автобусных рейсов и дополнительные рейсы трамваев. С 23:45 проезд на них будет бесплатным. Кроме того, задействуют автобусы ЕВРАЗ НТМК и УВЗ. Подробную информацию о маршрутах и местах посадки в общественный транспорт разместят на официальном сайте города, медиаэкране на Театральной площади, в СМИ и социальных сетях мэрии.

Помимо этого, в пятницу и субботу в центре города увеличат время работы уличного освещения: 11 августа — до двух часов ночи, 12-го — до четырёх утра воскресенья. Кроме того, установят кабинки с биотуалетами. Их можно будет найти у КДК «Современник» и филармонии, в Театральном сквере, у кафе «Парус» и «Штолле». Также будут действовать стационарные туалеты в парке имени Бондина и на «Тагильской лагуне — 2».

«Количество мероприятий не будет уступать прошлогоднему, потому что ещё во время празднования 300-летия приняли решение, что День города должен быть масштабным праздником. Мы не снизили планку, установленную год назад, и добавили ряд мероприятий. В частности, в этом году зрителей порадует водное шоу. Кроме того, оставили пятничный концерт для молодёжи. В субботу вечером всё завершится праздничным салютом. Хочу пригласить всех на празднование Дня города — 2023», — подвёл итог совещания Владислав Пинаев.

Напомним, что в этом году на День города тагильская мэрия решила пригласить Олега Газманова, стоимость выступления которого составила почти 9,2 млн рублей. Также в Нижний Тагил с концертом приедет певец Фогель, он выступит за 1,35 млн рублей.

В прошлом году на 300-летии Нижнего Тагила на концертной площадке за «Современником» в течение двух часов работали диджеи, а затем выступили приглашённые рэпер Егор Натс и автор хита «Ягода малинка» Хабиб.