Певец Фогель на Дне города в Нижнем Тагиле выступит за 1,35 млн рублей

Выступление молодого исполнителя Роберта Черникина под псевдонимом Фогель обойдётся Нижнему Тагилу в 1,35 млн рублей. Соответствующий договор на оказание услуг по обеспечению участия приглашённых артистов заключила Нижнетагильская филармония с местной компанией «Парад».

Согласно договору, Фогель выступит 11 августа с 22:20 до 23:00. Гонорар исполнителя составит 900 тысяч рублей, ещё в 454 тысячи обойдутся услуги по участию в мероприятии его команды, в том числе техническое и бытовое обеспечение райдера.

Ожидается, что Фогель исполнит восемь композиций, среди них «Дуракам везёт», «Лето», «Выпускник», «Богатыми», «Мальчик», «Самим собой», «Стерва» и «Ревную». Артист сохраняет за собой право на изменение программы.

Напомним, что на День города тагильская мэрия также решила пригласить Олега Газманова, стоимость выступления которого составляет почти 9,2 млн рублей.

В прошлом году на юбилее города на концертной площадке за «Современником» в течение двух часов работали диджеи, а затем выступили приглашённые рэпер Егор Натс и автор хита «Ягода малинка» Хабиб.