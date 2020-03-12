Муниципальный «Тагилдорстрой» стал генподрядчиком для ремонта 16 улиц по нацпроекту БКАД в 2021 году

Муниципальное унитарное предприятие «Тагилдорстрой» выиграло генподряд на ремонт 16 улиц в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2021 году. Об этом сообщается на сайте госзакупок. Компания стала единственным участником торгов, а её заявка соответствовала всем необходимым конкурсным требованиям. За приведение в порядок дорожных участков «Тагилдорстрою» заплатят почти 605,3 млн рублей.

Ремонтные работы начнутся в 2021 году 1 мая. Генподрядчику и тем организациям, которые будут ему помогать, необходимо будет сделать улицы: Индустриальную, Монтажников, Заречную, Бригадную, Карла Маркса, Чайковского, Серова, Октябрьской Революции, Калинина, Захарова, Карла Либкнехта, Энтузиастов, Валёгин бор, Цементную, а также участки на Серебрянском тракте и на Черноисточинском шоссе. Завершатся ремонты к 25 сентября.

Отметим, в этом году генподрядчиком на ремонт 22 улиц в рамках нацпроекта БКАД за 626,1 млн рублей также стало муниципальное предприятие. Протяжённость покрытия улиц, которые должен сделать «Тагилдорстрой», — 29,7 км, площадь — 422 тысячи кв. м. Конкурсы на контракты по субподрядам выиграли «УБТ-Сервис» (отремонтирует 5 улиц) и ООО «АэродромДорСтрой» (приведёт в порядок 7 улиц). Начало дорожных работ запланировано на 20 марта.

Напомним, в 2019 году в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» впервые была отремонтирована 21 улица. Ремонтировалось дорожное покрытие во всех районах Нижнего Тагила тремя местными организациями: муниципальным унитарным предприятием «Тагилдорстрой», ООО «УБТ-Сервис» («дочка» «Уралвагонзавода») и ООО «Уралстроймонтаж». «Тагилдорстрой» за сезон сделал семь дорог: Жуковского, Кулибина, Челюскинцев, Гагарина, Крымскую, Ломоносова, Учительскую. На работы направили 225,5 млн рублей.

В октябре 2019 года за рулём Hyundai Solaris отремонтированные дороги протестировал глава города Владислав Пинаев.