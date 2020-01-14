В 2020 году «УБТ-Сервис» отремонтирует 5 улиц в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

«УБТ-Сервис» выиграл конкурс на ремонт пяти улиц в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2020 году. За 213 млн рублей дорожная организация должна будет сделать улицы Юности, Окунева, Свердлова, Фестивальную и Алтайскую. Еженедельно по средам она обязана передавать генподрядчику — МУП «Тагилдорстрой» — данные по укладке выравнивающего и верхнего слоёв покрытия из асфальтобетона в тоннах и квадратных метрах. Работы должны начаться 20 марта и завершиться к 25 сентября этого года.

Напомним, ранее определился генподрядчик для ремонта 22 дорог Нижнего Тагила за 626,1 млн рублей. Им стал МУП «Тагилдорстрой». Протяжённость покрытия улиц, которые должно сделать муниципальное предприятие, составляет 29,7 км, площадь — 422 тысячи кв. м. Проектно-сметную документацию для их ремонта ранее подготовили специалисты «УБТ-Сервиса».

В 2019 году в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» впервые была отремонтирована 21 улица. Ремонтировалось дорожное покрытие во всех районах Нижнего Тагила тремя местными организациями: муниципальным унитарным предприятием «Тагилдорстрой», ООО «УБТ-Сервис» («дочка» «Уралвагонзавода») и ООО «Уралстроймонтаж». «Тагилдорстрой» за сезон сделал семь дорог: Жуковского, Кулибина, Челюскинцев, Гагарина, Крымскую, Ломоносова, Учительскую. На работы направили 225,5 млн рублей.

В октябре за рулём Hyundai Solaris отремонтированные дороги протестировал глава города Владислав Пинаев.