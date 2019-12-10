Муниципальный «Тагилдорстрой» выиграл конкурс на ремонт 22 дорог Нижнего Тагила за 626 млн рублей

МУП «Тагилдорстрой» выиграл открытый электронный конкурс на ремонт 22 улиц в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2020 году. Об этом говорится на официальном сайте госзакупок. Заявка муниципального предприятия стала единственной и соответствовала всем необходимым конкурсным требованиям. Поэтому именно «Тагилдорстрою» достался контракт на 626,1 млн рублей.

Протяжённость покрытия улиц, которые должен будет сделать «Тагилдорстрой», — 29,7 км, площадь — 422 тысячи кв. м. Проектно-сметную документацию для их ремонта ранее подготовили специалисты «УБТ-Сервиса».

Напомним, в 2019 году в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» впервые была отремонтирована 21 улица. Ремонтировалось дорожное покрытие во всех районах Нижнего Тагила тремя местными организациями: муниципальным унитарным предприятием «Тагилдорстрой», ООО «УБТ-Сервис» («дочка» «Уралвагонзавода») и ООО «Уралстроймонтаж». «Тагилдорстрой» за сезон сделал семь дорог: Жуковского, Кулибина, Челюскинцев, Гагарина, Крымскую, Ломоносова, Учительскую. На работы направили 225,5 млн рублей.

В октябре за рулём Hyundai Solaris отремонтированные дороги протестировал глава города Владислав Пинаев.