В Нижнем Тагиле ремонтом 7 улиц в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» займётся местная компания

МУП «Тагилдорстрой» определилось с компанией-подрядчиком для ремонта семи улиц в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в этом году. Ею стала тагильская организация ООО «АэродромДорСтрой». Компания выступила единственным участником торгов (запроса цен), и её заявку признали соответствующей всем необходимым требованиям.

«АэродромДорСтрой» должен будет привести в порядок дорожные участки на улицах Кулибина, Красногвардейской, Дружинина, Черных, Шевченко, Пожарского и Матросова. На объектах установят информационные щиты с брендбуком нацпроекта БКАД. За все работы МУП «Тагилдорстрой» заплатит субподрядчику 137,5 млн рублей.

Начало дорожных работ запланировано на 20 марта, ввод отремонтированных участков в эксплуатацию должен состояться до 25 сентября.

Напомним, МУП «Тагилдорстрой» стал генеральным подрядчиком для ремонта 22 дорог Нижнего Тагила за 626,1 млн рублей в рамках нацпроекта БКАД в 2020 году. Протяжённость покрытия улиц, которые должно сделать муниципальное предприятие, составляет 29,7 км, площадь — 422 тысячи кв. м. Проектно-сметную документацию для их ремонта ранее подготовили специалисты «УБТ-Сервиса». Сейчас «Тагилдорстрой» ищет субподрядчиков для выполнения большого объёма работ. В середине января предприятие разыграло конкурс на ремонт пяти улиц за 213 млн рублей: Юности, Окунева, Свердлова, Фестивальной и Алтайской. Его победителем стал «УБТ-Сервис».