Муниципальное автотранспортное предприятие в Нижнем Тагиле приступит к работе 1 марта

Сегодня в Нижний Тагил поступила первая партия автобусов СИМАЗ, которые будут использоваться новым муниципальным перевозчиком. Воссоздаваемое на базе МУП «Тагильский трамвай» структурное подразделение по организации пассажирских перевозок должно приступить к работе 1 марта. Журналист АН «Между строк» встретился с руководителем подразделения Сергеем Шнайдером и узнал подробности предстоящего запуска наследника ПОПАТа. Муниципальные автобусы будут курсировать по маршрутам № 1, 3, 7, 13, 15, 19, 26, 36, 38, 44, 46, 58, 61 и 65.

«В распоряжении подразделения будут находиться 40 новых и 17 уже побывавших в эксплуатации у частных перевозчиков автобусов. Пока нам передано 14 маршрутов, по которым мы начнём работать с 1 марта. Начнём в том же режиме, в котором они изначально предполагались и исполнялись предыдущим перевозчиком. В дальнейшем, возможно, эти маршруты будут скорректированы. Это будет связано с пожеланиями пассажиров. Мы будем выполнять эту работу в сотрудничестве со Службой заказчика городского хозяйства», — пояснил журналистам Сергей Шнайдер.

Как уточнили в пресс-службе администрации Нижнего Тагила, средства на закупку пассажирского автотранспорта были направлены Свердловской области благодаря усилиям губернатора Евгения Куйвашева. На текущий момент в распоряжение МУПа поступили только шесть автобусов, ещё четыре должны прибыть сегодня ночью. Оставшиеся 30 автобусов подрядчик обязуется поставить городу до 1 марта.

Говоря о подборе персонала, Сергей Шнайдер, занявший в «Тагильском трамвае» должность заместителя директора по организации автобусных пассажирских перевозок, пояснил, что на первоначальном этапе подразделению необходим штат как минимум из 120 человек (при этом штатное расписание предполагает занятость 152 водителей). На текущий момент нехватка кадров не ощущается, а работа по найму водителей продолжается. Часть из них уже проходит первичную медкомиссию.

По словам Сергея Шнайдера, предполагаемые объёмы муниципальных пассажирских перевозок не смогут компенсировать все проблемы Нижнего Тагила, однако в планах у подразделения наращивать пассажиропоток и увеличивать количество исполняемых маршрутов.

«Поступление 40 новых автобусов в Нижний Тагил, конечно же, не решит всех проблем с общественным транспортом в городе. Солнце от этого ярче светить не будет, трава зеленее не станет. Но тем не менее часть проблем с маршрутами решится. Уверен, администрация Нижнего Тагила продолжит работу по развитию этого направления и мы сможем увеличить наш автопарк и количество маршрутов. Посмотрим», — размышляет Шнайдер.

По словам замруководителя «Тагильского трамвая», на первоначальном этапе работы тагильчанам не стоит ждать льготных условий проезда, аналогичных тем, которые реализованы в городских трамваях. Несмотря на это, Сергей Шнайдер не отвергает эту идею, считая, что такая опция всё-таки может появиться в ближайшем будущем, если решение будет принято в администрации Нижнего Тагила. В то же время возможность безналичной оплаты проезда будет доступна пассажирам автобусов сразу — во всех автобусах МУП предусмотрена такая возможность.

Напомним, о возрождении муниципальных автобусных перевозок чиновники города говорили давно. Официальный статус эти разговоры получили в августе 2023 года, когда ради обсуждения всех деталей будущего предприятия была собрана рабочая группа. Возглавил команду специалистов вице-мэр по городскому хозяйству и строительству Егор Копысов, его помощниками стали начальник управления городским хозяйством Андрей Лебедев и его заместитель Михаил Сёмин. Также в состав группы вошли юристы, экономисты, руководители Союза автотранспортных предпринимателей Свердловской области, представители управления муниципального имущества, Службы заказчика городского хозяйства.

Отметим, последние три года общественными перевозками в Нижнем Тагиле согласно заключённым с мэрией Нижнего Тагила контрактам занимаются ООО «Объединение «СОЮЗ-НТ», ООО «Техноком» и ООО «Фирма «ТАС (Тагилавтосервис)».