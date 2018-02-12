МПК утвердил форму для российских паралимпийцев на Играх в Пхёнчхане

Международный паралимпийский комитет (МПК) утвердил форму российских паралимпийцев на предстоящих в марте Играх в Пхёнчхане, пишет ТАСС.

«Эскизы экипировки уже согласованы с Международным паралимпийским комитетом на соответствие по идентификации производителя на Паралимпийских играх 2018 года. Надеюсь, что сотрудничество будет полезным и плодотворным», — заявил первый вице-президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков.

Паралимпийские игры пройдут в Пхёнчхане с 9 по 18 марта 2018 года.

Ранее, 29 января, МПК объявил о продлении дисквалификации ПКР, которая была наложена в августе 2016 года в связи с допинговыми нарушениями на Играх в Сочи. Из-за этого паралимпийская сборная лишена возможности поехать на зимнюю Паралимпиаду под российским флагом. Более того, российская делегация поедет в Пхёнчхан в урезанном составе: для представителей мужской команды по лыжным гонкам не хватило лицензий.