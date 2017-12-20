Международный паралимпийский комитет не восстановил ПКР

Международный паралимпийский комитет (МПК) продлил отстранение Паралимпийского комитета России (ПКР), передаёт «Р-Спорт».

«Международный паралимпийский комитет сохраняет отстранение Паралимпийского комитета России и примет окончательное решение о том, может ли ПКР участвовать в зимних Паралимпийских играх-2018, в конце января», — говорится в тексте пресс-релиза.

По словам главы Международного комитета Эндрю Парсонса, поскольку срок подачи заявок на участие в Паралимпиаде истекает 23 февраля, очередное заседание управляющего совета МПК, которое пройдёт 26-28 января, является последним шансом для России вовремя выполнить критерии соответствия для участия в Играх.

Напомним, в августе 2016 года МПК принял единогласное решение отстранить россиян от Паралимпиады-2016 и лишить ПКР членства в организации. В сентябре 2017 года комитет продлил отстранение ПКР, но в то же время разрешил россиянам участвовать в отборе на Паралимпиаду-2018 в нейтральном статусе в горнолыжном спорте, биатлоне, сноуборде и лыжных гонках.