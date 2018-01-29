Российским паралимпийцам разрешили выступать на Играх-2018 под нейтральным флагом

Отдельные российские паралимпийцы смогут выступить на Играх в Южной Корее под нейтральным флагом, сообщается на сайте Международного паралимпийского комитета (МПК).

Принять участие в Паралимпиаде спортсмены из России смогут при соблюдении всех условий, главное из них — отсутствие нарушений антидопинговых правил. По словам президента Международного паралимпийского комитета Эндрю Парсонса, в Играх смогут участвовать 30–35 российских спортсменов.

Российские паралимпийцы смогут выступить в пяти видах спорта: горные лыжи, биатлон, беговые лыжи, сноуборд и кёрлинг на инвалидных колясках. Также россиян допустили до участия в следж-хоккее (хоккей на санях), однако российская команда не смогла пройти квалификацию.

Спортсменам будет запрещено использовать российский флаг, а их форма для выступления на соревнованиях должна быть нейтральной. При этом дисквалификацию российского Паралимпийского комитета продлили из-за нарушений допинговых правил. Решение о допуске отдельных российских паралимпийцев в МПК приняли после того, как Паралимпийский комитет России (ПКР) предпринял ряд шагов для соблюдения антидопинговых правил. При этом аккредитации на Паралимпиаду не получат представители правительства России, включая Министерство спорта, и члены ПКР.

На прошлые Паралимпийские игры, которые состоялись летом 2016 года в бразильском Рио-де-Жанейро, из-за случаев приёма допинга российскую паралимпийскую сборную не допустили в полном составе. На прошлой неделе, 24 января 2018 года, Паралимпийский комитет России объявил о выполнении всех 67 требований для восстановления членства в МПК.