«Может, сделаем дорогу до Москвы?» Жители Нижнего Тагила повторно одобрили строительство моста через Тагильский пруд за 4 млрд рублей

Жители Нижнего Тагила сегодня, 15 ноября, повторно проголосовали за строительство моста через Тагильский пруд и сопутствующей дорожной инфраструктуры. Публичные слушания прошли только что в Общественно-политическом центре, в них приняли участие 140 жителей города. В здании в целях безопасности организовали дежурство полицейских и досмотр сумок всех участников мероприятия, передаёт корреспондент АН «Между строк». Возведение новой транспортной артерии поддержали 133 человека, 7 были против.

Ранее 241 тагильчанин уже проголосовал за строительство моста через пруд. Публичные слушания пришлось проводить повторно, так как прежние попытки найти компанию-подрядчика на выполнение муниципального контракта провалились из-за отсутствия участников конкурса и жалоб на его условия. Документация и условия заключения контакта, по словам вице-мэра по строительству и горхозяйству Егора Копысова, не изменились.

Перед участниками слушаний выступили муниципальные чиновники и представитель «Уралгипротранса», разработавшего проект по строительству моста. Трое общественников открыто попросили отказаться от идеи по возведению перехода сейчас, так как в городе есть более важные проблемы, например с водой. Сергей Хребтиков заявил, что участок на ГГМ, где хотят сделать основание сооружения, «с точки зрения геологических изысканий и устойчивости объекта вызывает опасения». Там наблюдаются тектонические нарушения и оползни. Ранее облсуд обязал мэрию провести работы по берегоукреплению пруда. Копысов в ответ на его реплики напомнил, что проектно-сметная документация уже получила положительное заключение госэкспертизы.

От общественников выступили также Алёна Казанцева и Александр Усольцев. Казанцева заявила, что «время для строительства моста можно было бы назвать хорошим, если бы мы все жили в процветающем оазисе». Усольцев усомнился в необходимости и эффективности возведения перехода.

«Для кого мы строим этот мост, когда у нас здравоохранение под ликвидацией практически находится? И кто в итоге будет платить за него? Всё это в итоге ляжет на плечи горожан, и ещё неизвестно, чем всё кончится. Как строительство моста связано с основными проблемами города? Может, построим дорогу до Москвы ещё?» — возмущался Усольцев.

Первый вице-мэр Вячеслав Горячкин ответил противникам строительства моста, что все эти вопросы возникли от недостатка информации и непонимания сути обсуждаемого.

«ГГМ сегодня одна из самых перспективных территорий для застройки в Нижнем Тагиле. В генплане вообще три моста предусмотрено, чтобы такой район нормально функционировал», — добавил Горячкин.

Строительство моста через Тагильский пруд за 4 млрд рублей начнётся в 2020 году. Сейчас мэрия судится с управлением Федеральной антимонопольной службы. Ранее УФАС не нашло подтверждения недочётам, указанным в жалобе «Уралстроймонтажа», но при этом выявило другие нарушения законодательства о госзакупках и вынесло тагильской мэрии предписание об их устранении. Чиновники с предписанием ведомства не согласились и сегодня его оспаривают.

Напомним, мост через Тагильский пруд планируют построить к 31 июля 2022 года, к 300-летию города. Он должен быть запроектирован на участке от кольца на пересечении Уральского и Октябрьского проспектов до Южного подъезда к Нижнему Тагилу в районе Ключиков. Проект уже прошёл государственную экспертизу и получил одобрение жителей Нижнего Тагила на публичных слушаниях. Ранее сообщалось, что на контракт по возведению перехода через водоём и сопутствующей дорожной и инженерной инфраструктуры претендуют минимум три крупных компании.