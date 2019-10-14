Строительство моста через Тагильский пруд начнётся в 2020 году

Строительство моста через Тагильский пруд и сопутствующей дорожной и инженерной инфраструктуры за 4 млрд рублей начнётся в 2020 году. Как рассказал АН «Между строк» первый вице-мэр Нижнего Тагила Вячеслав Горячкин, до конца 2019 года планируется определить подрядчика для возведения новой транспортной артерии города. Когда будет объявлен сам электронный конкурс, он не уточнил.

«Задача — выйти на контракт в этом году, — отметил Вячеслав Горячкин. — Средства предусмотрены, лимиты есть, нужно начинать работать. Как таковое строительство моста в этом году уже, конечно, не начнётся. Подготовку площадки, размещение городка можно будет сделать».

Горячкин сообщил агентству, что мэрия подала в суд на управление Федеральной антимонопольной службы. Ранее УФАС не нашло подтверждения недочётам, указанным в жалобе «Уралстроймонтажа», но при этом выявило другие нарушения законодательства о госзакупках и вынесло тагильской мэрии предписание об их устранении. Чиновники с предписанием ведомства не согласились и сейчас его оспаривают.

«УФАС обратило внимание на обеспечение исполнения контракта, которое мы понизили. Это та сумма, которую должна заплатить компания для участия в конкурсе. Изначально обеспечение составляло 30% от всей стоимости контракта, но мы его понизили до 10%. Потому что 1,2 млрд достаточно серьёзная цифра, и она замораживается чуть ли не на гарантийный срок контракта. В этом понижении усмотрели нарушение. Мы сейчас пытаемся оспорить решение УФАС, не считаем это нарушением, так как критерий был установлен нами», — добавил Горячкин.

Ранее сообщалось о том, что на контракт по возведению перехода через водоём и сопутствующей дорожной и инженерной инфраструктуры претендуют минимум три крупных компании. В открытых торгах они не участвовали, потому что не успели ознакомиться с аукционной документацией, а также из-за серьёзного обеспечительного платежа. Тогда чиновники объявили на сайте госзакупок запрос предложений от потенциальных инвесторов. Запрос должен был позволить найти подрядчика с наиболее выгодным предложением и начать работы по созданию перехода гораздо быстрее. Однако к моменту окончания приёма заявок желающих строить мост через пруд так и не нашлось. В тагильской мэрии сообщили, что компании, которые готовы были предоставить свои предложения, неблагонадёжны.

Напомним, мост через Тагильский пруд планируют построить к 31 июля 2022 года, к 300-летию города. Он должен быть запроектирован на участке от кольца на пересечении Уральского и Октябрьского проспектов до Южного подъезда к Нижнему Тагилу в районе Ключиков. Проект уже прошёл государственную экспертизу и получил одобрение жителей Нижнего Тагила на публичных слушаниях. Строительство новой транспортной артерии в городе активно поддерживает свердловский губернатор Евгений Куйвашев. Уже в этом году на начало создания перехода направят 500 млн рублей. Подтверждены также расходы на возведение транспортной артерии на 2020 (900 млн рублей) и 2021 годы (1,2 млрд рублей). 1,3 млрд рублей на строительство моста направит ЕВРАЗ.