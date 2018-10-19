Мосгорсуд оставил футболиста Павла Мамаева в СИЗО

Мосгорсуд отклонил апелляцию на арест игрока футбольного клуба «Краснодар» Павла Мамаева, обвиняемого в побоях и хулиганстве, пишет «Интерфакс».

Адвокат Мамаева Игорь Бушманов просил отпустить футболиста из СИЗО, заявив, в частности, что нахождение там прерывает тренировочный процесс спортсмена.

«Надо сберечь для российского футбола профессионального игрока, который ещё не раз порадует своей игрой болельщиков», — сказал адвокат.

Следователь и прокурор просили оставить меру пресечения Мамаева без изменения. В итоге Мосгорсуд признал законным арест футболиста.

Напомним, футболист Павел Мамаев обвиняется в побоях и хулиганстве из-за двух драк в Москве 8 октября. В одной из них пострадал чиновник Минпромторга Денис Пак, в другой — водитель телеведущей Ольги Ушаковой Виталий Соловчук.

Мамаев арестован до 8 декабря, вместе с ним под арестом находятся другие участники драки — футболист Александр Кокорин, его брат Кирилл, а также их знакомый Александр Протасовицкий.

Пак заявил об отсутствии претензий к Павлу Мамаеву, сказав, что тот его не бил.