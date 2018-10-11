Мамаев и Кокорин задержаны на 48 часов, футболистам грозит до семи лет тюрьмы. Главное за ночь

Футболисты «Краснодара» и «Зенита» Павел Мамаев и Александр Кокорин задержаны следствием на 48 часов. Ночь они провели в изоляторе на Петровке. Сегодня суд примет решение о мере пресечения для спортсменов, избивших утром в понедельник, 8 октября, водителя ведущей Первого канала на улице в центре Москвы, а также сотрудника Минпромторга и гендиректора госпредприятия.

Уголовное дело и задержание

Мамаев и Кокорин находятся в статусе подозреваемых по статье «Хулиганство» (ст. 213 УК РФ), предусматривающей наказание до семи лет лишения свободы. Первым в ГСУ ГУ МВД России по Москве явился футболист «Краснодара», в здание он сумел пройти, минуя журналистов, которые ожидали полдня у входа. После шести часов вечера — дедлайна, данного спортсменам для добровольной явки, — МВД заявило о начале процедуры объявления Александра Кокорина в федеральный розыск.

По данным телеграм-канала Mash, задержанные полностью признали свою вину и «очень расстроены ситуацией». В полицию они ранее не явились, потому что «были в замешательстве и не знали, что им делать».



Павел Мамаев перед задержанием



Мера пресечения

Решение по мере пресечения футболистам Тверской суд Москвы примет уже сегодня. Мамаева и Кокорина могут отправить в СИЗО, под домашний арест или под подписку о невыезде. С каким ходатайством выступит следствие, пока неизвестно. По данным телеграм-каналов, властями принято решение «никак и ни на каких уровнях не помогать и не спасать Мамаева с Кокориным».

Накануне пранкеры Вован и Лексус пообщались от имени вице-премьера Виталия Мутко с президентом Зенита Сергеем Фурсенко, который также сказал о невозможности защиты футболистов.

«Я не могу даже передать, какая грусть и ужас <…>. Просто уроды, уроды самые настоящие! Сколько мы вложили всего в этот футбол, а они взяли и всё обосрали. Ну обидно просто до слёз, понимаете <...>. Они-то думали, что мы их отмажем, ну а как можно отмазывать за такие вещи», — сказал Фурсенко.

Последствия

По мнению юристов, дело уже точно дойдёт до суда. Футболистам грозит реальное заключение под стражу на срок до семи лет, но многие сходятся во мнении, что Мамаев и Кокорин отделаются условным сроком. Настрой правосудия можно будет понять после оглашения меры пресечения, о которой будет ходатайствовать следствие и которую применит суд.

Даже условный срок может поставить крест на футбольной карьере спортсменов. «Краснодар» уже заявил о желании расторгнуть контракт с Мамаевым, представители «Зенита» были в своём заявлении менее категоричны. Впрочем, при условном наказании спортсмены не смогут выезжать за пределы страны, а это значит, что они не смогут участвовать со своими клубами в еврокубках (Лига чемпионов и Лига Европы), выезжать за границу со сборной, а главное — участвовать в клубных сборах, большинство из которых проходит в тёплых странах.