Минздрав пообещал отдать НИИ ОММ под лечение коронавируса только в крайнем случае

Уральский НИИ охраны материнства и младенчества перепрофилируют под госпиталь для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией только в случае крайней необходимости и без ущерба для оказания медицинской помощи беременным и новорождённым, со ссылкой на опубликованное на сайте института письмо Минздрава России пишет Znak.com.

Также отмечается, что в Минздрав поступили многочисленные жалобы о снижении доступности медицинской помощи беременным из-за перепрофилирования акушерских стационаров в инфекционные.

«Министерство здравоохранения РФ сообщает о необходимости принятия мер по неукоснительному выполнению Порядка оказания медицинской помощи по профилю "акушерство и гинекология". Перенос сроков возможен при физиологически протекающей беременности и недопустим при наличии рисков, угрожающих состоянию беременной и плода», — говорится в документе.

На прошлой неделе премьер-министр Михаил Мишустин включил НИИ ОММ в список федеральных медицинских учреждений правительства, которые предлагается перепрофилировать под пациентов с коронавирусной инфекцией. В новом статусе медучреждение должно было начать действовать с 1 мая.

После этого на сайте Change.org появилась петиция врачей и пациентов НИИ с требованием отменить это решение. В ней говорится, что сейчас в НИИ ОММ находятся 182 женщины из разных городов РФ, из них у 108 беременных есть различные факторы высокого перинатального риска: 46 — в сроке недоношенной беременности, 80 — с сахарным диабетом, 12 — с многоплодной беременностью. Больше половины из лежащих в НИИ должны в ближайшее время родить. На данный момент петицию подписали более 64 тысяч человек. Кроме того, с персональной просьбой исключить институт из списка перепрофилируемых медицинских учреждений к премьер-министру обратился губернатор Евгений Куйвашев.

В Свердловской области, по данным оперативного штаба, за последние сутки подтвердилось ещё 90 случаев коронавирусной инфекции — новые случаи были выявлены в Екатеринбурге, Артёмовском, Полевском, Красноуфимске, Первоуральске, Ревде, Каменске-Уральском, Краснотурьинске, Нижнем Тагиле, Арамиле. Кроме того, по одному случаю коронавирусной инфекции подтвердилось на базе «Остров сокровищ», где находятся вернувшиеся из-за границы, и в санатории «Обуховский», где находятся рабочие из Мурманска. Всего в регионе подтвердилось 629 случаев коронавируса.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».