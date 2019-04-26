Минпромторг оценил создание российского оборудования для сетей 5G в 28 миллиардов рублей

Министерство промышленности и торговли потратит на создание отечественного оборудования и программного обеспечения для сетей 5G в России 28 миллиардов рублей, со ссылкой на проект целевой программы на 2019–2024 годы пишет РБК.

Проект Минпромторга посвящён «развитию производства промышленной продукции сетей пятого поколения и интернета вещей» в России. Согласно документу, 16 миллиардов рублей планируется выделить из федерального бюджета, ещё 12 миллиардов — из внебюджетных источников.

Средства пойдут на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, субсидирование производства оборудования для мобильных операторов из России и стран ЕАЭС, а также на субсидии на его закупку зарубежным компаниям.

Согласно программе, необходимо наладить производство микро- и макробазовых станций для различных диапазонов частот, коммутаторов для различных видов сетей и систем оперативно-разыскных мероприятий, а также модулей 5G и сим-карт новых стандартов (USIM/ISIM).

Проект предполагает, что к 2022 году доля отечественного оборудования в сетях 5G и IoT в России должна достигнуть 16,1%, а к 2024 году — 18,7%. Экспортные поставки такого оборудования планируется начать в 2024 году, в числе участников программы в проекте названы «Ростех» и Сколковский институт науки и технологий.

Ранее в правительстве посчитали, что создание сетей 5G в России обойдётся в 650 миллиардов рублей. 5G должен появиться в России до 2021 года. В марте в Минобороны отказались передать сетевой диапазон, который назвали самым оптимальным для создания 5G. Позднее президент Владимир Путин поручил проработать вопрос об использовании диапазонов связи, которые заняты военными.