Путин поручил проработать использование военных частот для связи 5G

Президент Владимир Путин поручил проработать вопрос об использовании диапазонов связи, которые заняты военными и необходимы для появления в России сети пятого поколения (5G), со ссылкой на собственные источники пишут «Ведомости». Поручение дано Совету безопасности России.

По словам федерального чиновника, оно появилось после того, как Путина попросил об этом вице-премьер России Максим Акимов, курирующий связь. По словам источника, Акимов подчеркнул, что скорейшее внедрение 5G — это вопрос экономической безопасности и обороноспособности. 5 апреля связь пятого поколения запустится в Южной Корее и США.

Для внедрения связи пятого поколения в России оптимален диапазон 3,4–3,8 гигагерц, однако он занят связью военного назначения и соответствующим оборудованием. В конце марта Минобороны отказалось передать его операторам связи и рекомендовало повременить с их использованием.

О скорейшем внедрении 5G в России Путин говорил в послании Федеральному собранию. «Ведомости» отмечают, что президент России уже вмешивался в аналогичный вопрос: в 2009 году Дмитрий Медведев поручил расчистить частоты для использования 3G в Москве. До этого с Минобороны не могли договориться в течение двух лет.