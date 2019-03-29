В Минобороны отказались отдавать операторам частоты для связи 5G

В Минобороны решили, что сотовым операторам рано передавать в пользование частоты для связи «пятого поколения» (5G), со ссылкой на источник в министерстве и сотрудников двух операторов пишут «Ведомости».

Отзыв министерство оставило на проект концепции развития и создания сетей пятого поколения в России, который подготовило Минкомсвязи. Согласно расчётам, в России внедрение сети пятого поколения должно начаться после 2020 года. Для развёртывания 5G в России могут использоваться три диапазона связи: 3,4–3,8 гигагерц (ГГц), 4,8–4,99 ГГц и 27,1–27,5 ГГц. Первый занят связью военного назначения, на втором нет коммерческого оборудования, а третий подходит только для локального покрытия. Использование последних двух одобрила Госкомиссия по радиочастотам, однако Минобороны попросило операторов не торопиться их использовать.

Источник, близкий к профильному ведомству, выразил опасение, что без использования частот, занятых военной связью, сеть 5G «будет только по названию». Другой собеседник издания отметил, что одобренные Госкомиссией частоты не годятся для массового использования.

В октябре прошлого года «Союз LTE» подсчитал, что расчистка частот для 5G обойдётся в сумму от 11,8 миллиарда до 16 миллиардов рублей. Позже замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Олег Иванов сказал, что, по новой оценке, сумма составит «десятки миллиардов рублей».