Минприроды официально опровергло ужесточение правил сбора грибов и берёзового сока

Министерство природных ресурсов и экологии сообщило об отсутствии для граждан ограничений по сбору недревесных и пищевых лесных ресурсов, в том числе грибов и берёзового сока, сообщается на сайте ведомства.

«Граждане имеют право свободно и бесплатно пребывать в лесах и для собственных нужд осуществлять заготовку и сбор дикорастущих плодов, ягод, орехов, грибов, других пригодных для употребления в пищу лесных и недревесных ресурсов. Это базовое положение лесного законодательства, которое неизменно! В ряде регионов существуют свои местные порядки заготовки дикоросов гражданами, которые установлены законами самих субъектов. Но это единичные случаи, и они не действуют для всей России», — подчеркнули в министерстве.

В то же время в Минприроды отметили, что при осуществлении предпринимательской деятельности в лесах, то есть при сборе и заготовке ресурсов для продажи индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами, стоит руководствоваться двумя приказами ведомства, которые вступили в силу 1 января 2020 года: «Об утверждении Правил заготовки пищевых лесных ресурсов и сбора лекарственных растений» и «Об утверждении Правил заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов». В министерстве подчеркнули, что эти правила регулируют исключительно предпринимательскую деятельность и ни в коем случае не распространяются на граждан, которые собирают грибы и ягоды для себя.

«Минприроды России опровергает информацию, согласно которой от частных лиц, которые продают недревесные лесные ресурсы, могут потребовать договор аренды участка леса, где товар был собран, а также проверить, соответствуют ли шляпки грибов утверждённым стандартам. Ни в каких приказах федерального министерства природных ресурсов и экологии нет подобных положений! Публикации в ряде СМИ, которые публикуют данную информацию, искажены и не соответствуют действительности», — заявили в ведомстве.

Напомним, ранее агентство «Росбалт» сообщило об ужесточении правил сбора грибов и берёзового сока — в частности, по данным СМИ, для сбора сока необходимо арендовать часть лесного участка. Также арендовать участок придётся при сборе грибов на продажу. В то же время в личных целях можно собирать грибы, ягоды и орехи без договора, но не причиняя вред природе.