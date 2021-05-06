В России ужесточили правила сбора грибов и берёзового сока

В России вступили в силу два приказа Минприроды, которые касаются правил сбора берёзового сока, ягод и грибов, пишет агентство «Росбалт».

Согласно документам, для сбора берёзового сока, в том числе с целью личного употребления, необходимо арендовать участок леса. При этом собирать сок можно будет только на участках зрелого леса, а заготовку начинать только в случае, если до плановой вырубки леса осталось не более 5 лет.

Также арендовать участок придётся при сборе грибов на продажу. В то же время в личных целях можно собирать грибы, ягоды и орехи без договора, но не причиняя вред природе.

Что касается требований к грибам, которые можно будет собирать, то разрешается собирать лисички, сыроежки, маслята и опята со шляпками более 1,5 см в диаметре. У груздей, рыжиков, волнушек, белых грибов, подберёзовиков и подосиновиков диаметр шляпки должен превышать 2,5 см.

Кроме того, строго запрещается собирать грибы с наркотическим или токсичным содержанием.