Милонов призвал Первый канал бойкотировать «Евровидение-2017»

Скандальный депутат Госдумы от «Единой России» Виталий Милонов обратился к гендиректору Первого канала Константину Эрнсту с просьбой бойкотировать конкурс «Евровидение-2017», который пройдёт в Киеве в мае. Об этом говорится в письме парламентария, пишет РИА Новости. В своём обращении парламентарий заявляет, что Киев проводит «антироссийскую политику». Парламентарий напомнил также, что по решению властей Киева российские мужчины не могут свободно посещать Украину, а бизнес подвергается «дискриминационным притеснениям».

«Участие наших артистов в данном конкурсе недопустимо ни в каком виде. Невозможно представить, чтобы советские граждане в 1943 году отправились бы на условный музыкальный конкурс "Рейховидение"! Мы, к сожалению, в нынешних реалиях — нежеланные гости в государстве», — отметил Милонов, призвав Эрнста проявить «патриотизм и гражданскую бдительность» и отказаться от трансляции конкурса.

Позицию Милонова частично поддержал депутат Иосиф Кобзон, заявив, что России не стоит участвовать в музыкальном конкурсе, который пройдёт в Украине. Однако решение о бойкотировании трансляции парламентарий предлагает принять каждому россиянину самостоятельно.

Киев получил право провести «Евровидение-2017» после победы певицы Джамалы в Стокгольме в 2016 году. Финал конкурса запланирован на 13 мая.

Стоит напомнить, что в 2015 году Милонов также высказывался против участия России в «Евровидении», предлагая учредить альтернативный евроазиатский песенный конкурс.

Агентство новостей «Между строк»

Фото: РИА Новости