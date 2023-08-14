Миллиардный должник «Тагилэнерго» приобрёл для Центра развития туризма автомобиль почти за 9 млн рублей 

МУП «Тагилэнерго» приобрело автомобиль почти за 9 млн рублей. Договор был заключён с единственным поставщиком, закупка прошла без торгов. Директор «Тагилэнерго» Денис Парамонов заявил, что не уполномочен давать комментарии и попросил обратиться в администрацию города. Как рассказали АН «Между строк» в пресс-службе мэрии, приобретённый минивэн Toyota Granvia отдадут в оперативное управление МБУ «Центр развития туризма города Нижний Тагил». В мэрии отметили, что дорогостоящая покупка одним муниципальным учреждением для нужд другого муниципального учреждения сделана для обхода лишней бюрократии, связанной с расходованием бюджетных средств.

В Центре развития туризма рассказали, что сейчас происходит процесс передачи документов на автомобиль. С прошлого года в ведении ведомства появился первый экскурсионный автобус на 30 мест, тогда начали проводить большие обзорные экскурсии по городу.

«Стали появляться запросы экскурсий на небольшое количество людей с передвижением на транспорте. Этот вариант авто как раз подойдёт для небольших туристических групп, а также для официальных делегаций, у которых тоже возникает запрос на экскурсии по Нижнему Тагилу. В ближайшее время сможем посчитать, сколько такая экскурсия будет стоить», — рассказал АН «Между строк» директор Центра развития туризма Павел Балин.

Позднее прайс на экскурсии на новом минивэне появится на сайте Центра развития туризма города.

Отметим, что МУП «Тагилэнерго», для которого первоначально осуществлялась закупка, — одно из крупнейших специализированных предприятий Нижнего Тагила по выработке тепловой энергии и её транспортировке. Заявление о банкротстве компании было подано в мае 2016 года. Однако в конце 2021 года ЕВРАЗ НТМК заключил с правительством Свердловской области соглашение, согласно которому региональными властями будет погашен долг обанкротившегося МУПа.