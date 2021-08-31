Власти Свердловской области выплатят миллиард рублей ЕВРАЗ НТМК по долгам банкрота МУП «Тагилэнерго»

ЕВРАЗ НТМК заключил с правительством Свердловской области соглашение, согласно которому региональными властями будет погашен долг обанкротившегося МУП «Тагилэнерго», пишет Ura.ru. Решение было принято 27 августа на собрании кредиторов предприятия.

«Голосовали: "за" — 53,41% от общего числа голосов конкурсных кредиторов и уполномоченных органов, что составляет 86,10% от числа голосов конкурсных кредиторов и уполномоченных органов. "Против" — 3,24% от общего числа голосов конкурсных кредиторов и уполномоченных органов. Решили: заключить мировое соглашение», — говорится в протоколе заседания.

В итоге областное правительство с 2021 по 2023 год выделит мэрии Нижнего Тагила субсидию на погашение долга МУП «Тагилэнерго». На данный момент задолженность предприятия составляет 2,5 млрд рублей. Большая часть долга муниципального предприятия сформировалась перед структурами ЕВРАЗа: ЕВРАЗ НТМК (1,1 млрд рублей) и «ЕВРАЗЭНЕРГОТРАНС» (92,9 млн рублей).

В администрации Нижнего Тагила подтвердили факт переговоров, однако соглашение сторонами ещё не подписано, отмечает Tagilcity.ru.

«В стадии согласования находятся документы по выделению городу Нижний Тагил субсидий на погашение долга МУП "Тагилэнерго" перед кредиторами. На день проведения собрания кредиторов такого соглашения не подписано», — заявили изданию в пресс-службе мэрии.

Ранее ЕВРАЗ НТМК подал на администрацию Нижнего Тагила иск в суд, компания требуется привлечь мэрию к субсидиарной ответственности из-за долга обанкротившегося МУП «Тагилэнерго» в размере 3,2 миллиарда рублей.

МУП «Тагилэнерго» — одно из крупнейших специализированных предприятий Нижнего Тагила по выработке тепловой энергии и её транспортировке. Заявление о банкротстве МУП «Тагилэнерго» было подано в мае 2016 года. Из открытых данных мэрии Нижнего Тагила известно, что доходная часть городского бюджета в 2021 году составляет 13,3 млрд рублей.