МИД России подготовил проект санкций против Северной Кореи

Министерство иностранных дел России подготовило проект указа президента, который ужесточит санкции в отношении КНДР, пишет РБК. Документ опубликован на портале правовой информации.

Введение санкций связано с резолюцией Совбеза ООН от 30 ноября 2016 года, предусматривающей введение ряда ограничений в отношении КНДР в ответ на проведение ядерных испытаний, а также в соответствии с федеральным законом от 30 декабря 2006 года. Проектом президентского указа предусмотрено прекращение любого научно-технического сотрудничества с отдельными лицами или организациями КНДР «за исключением обменов в области медицины».

Однако в то же время сотрудничество в области ядерной науки, аэрокосмического машиностроения и авиационной техники возможно с одобрения комитета Совета Безопасности ООН.

Проект указа также предусматривает введение запрета на поставки из КНДР меди, никеля, серебра и цинка и их перевозку через территорию России.

Планируется закрытие существующих филиалов российских банков, которые действуют на территории КНДР под юрисдикцией России, и выдворение за пределы России тех, кто работает в Российской Федерации от имени или по поручению любого финансового учреждения КНДР.

Кроме того, Северной Корее запрещается использование недвижимого имущества, находящегося в собственности или арендованного Пхеньяном на территории России для любых целей, кроме дипломатической или консульской деятельности.

В январе 2016 года Северная Корея объявила об успешном испытании водородной бомбы, а спустя месяц — о запуске ракеты. В ответ на эти испытания Совет Безопасности ООН пообещал ввести новые санкции против КНДР, приняв соответствующую резолюцию 2 марта 2016 года.

Агентство новостей «Между строк»

Фото: Корреспондент.net