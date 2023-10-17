Металлурги ЕВРАЗ НТМК сдали на переработку 300 кг отработанных батареек

Металлурги ЕВРАЗ НТМК направили 300 кг отработанных батареек на переработку, безопасную для окружающей среды. В ежегодной экологической акции участвуют работники всех подразделений комбината. Об этом сообщили АН «Между строк» в пресс-службе компании, добавив, что сначала аккумуляторы обезвреживают, а также получают соли металлов, графита и железа для последующего использования в производстве электрооборудования, минералов и пластика.

Батарейки используются в цехах в переносном оборудовании: пирометрах и портативных фонарях, измерительных приборах, а также в часах, пультах управления. Вещества, которые находятся в составе элементов питания, при неправильной утилизации могут навредить окружающей среде. Переработкой занимается ФГУП «Федеральный экологический оператор».

«На уральских предприятиях ЕВРАЗа мы ежегодно собираем и передаём на переработку лампы, автомобильные шины, гальванические элементы питания, картриджи и другие виды отходов. Объёмы материалов, собранных для передачи на переработку, с каждым годом растут», — отметил директор по экологии дивизиона «Урал» Сергей Сергеев.

Ежегодно более 1 млн тонн производственных отходов передаётся на переработку в специализированные организации или утилизируется на участках комбинатов.

Также перерабатываются отходы доменного и сталеплавильного производств. Ведётся раздельный сбор мусора. Бумага, картон, пластик сортируются и передаются на вторичную переработку.