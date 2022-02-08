На ЕВРАЗ НТМК запустили раздельный сбор мусора

На ЕВРАЗ НТМК и Качканарском ГОКе запустили проект по раздельному сбору мусора. Это позволит сделать производство более экономичным и экологичным, сообщает пресс-служба предприятия.

На НТМК раздельный сбор отходов (РСО) организовали во всех структурных подразделениях. В ближайшее время его сделают централизованным, для этого на территории управления подготовки производства организуют отдельный участок, где установят специальное оборудование, в том числе пресс для брикетирования отходов. Спрессованное вторсырье будут продавать через торги. На предприятие будут сортировать пластик, бумагу и картон. На ЕВРАЗ КГОК пилотными площадками проекта по РСО стали здание управления, фабрика окускования, цеха электротехнических лабораторий и подготовки производства.

«ЕВРАЗ уделяет большое внимание снижению нагрузки на экологию в регионах, где работают предприятия компании, – говорит вице-президент ЕВРАЗа, руководитель дивизиона «Урал» Денис Новоженов. – Комбинаты в Нижнем Тагиле и Качканаре ежегодно модернизируют производство, улучшая производственные и экологические показатели. Старт проектов по сортировке и раздельному сбору мусора – ещё одна важная природоохранная инициатива, поучаствовать в которой может любой сотрудник».

Как отметили в пресс-службе ЕВРАЗа, новые проекты научат сотрудников грамотнее и бережнее относиться к использованию бумаги, картона и пластика. Также переработка отходов позволит экономить природные ресурсы.