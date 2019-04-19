Место Андрея Ленды в администрации Нижнего Тагила займёт скандальный чиновник из Верхотурья

Вакантную должность руководителя аппарата администрации Нижнего Тагила в ближайшее время может занять начальник управления образования Верхотурья Алексей Храмцов, сообщают источники АН «Между строк» в мэрии. Собеседники редакции отмечают, что после увольнения Андрея Ленды Владислав Пинаев задумался о структурной реформе в тагильской администрации.

«Пока до конца непонятно, как Храмцов будет введён в структуру администрации. Возможно, он займёт должность руководителя аппарата, а после утверждения новой структуры будет переведён. Но это вопросы технические. Важно, что его назначение было пролоббировано областью, а Владислав Юрьевич решил показать свою открытость, что скрывать ему нечего, поэтому согласился на кандидатуру Храмцова», — говорят слухмейкеры.

Алексей Храмцов считается протеже советника губернатора Свердловской области Анатолия Гайды, сообщает Ura.ru. В 2011 году Храмцов баллотировался в ЗакСо от партии «Справедливая Россия», занимал должность замглавы администрации Верхотурья по ЖКХ. В декабре 2014 года прокуратура выступала с требованием уволить Храмцова, поскольку он при назначении параллельно являлся учредителем и гендиректором коммерческих организаций, чего не допускает российское законодательство. В итоге чиновник отделался замечанием.

Напомним, в начале апреля уже бывший руководитель аппарата администрации Нижнего Тагила Ленда написал заявление об уходе. Позже «серый кардинал» мэрии признался, что решение покинуть пост руководителя аппарата «по обоюдному согласию» было заранее обговорено с главой города.