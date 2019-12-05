Мэрия уменьшит бюджет Нижнего Тагила на полмиллиарда рублей из-за срыва планов по строительству моста через Тагильский пруд

Мэрия Нижнего Тагила внесла на рассмотрение депутатов городской думы седьмую с начала года корректировку бюджета на 2019 год. Она предусматривает уменьшение доходов и расходов муниципалитета почти на 535,4 млн рублей.

По словам народных избранников, 500 млн рублей снимут с бюджета из-за срыва планов по началу строительства моста через Тагильский пруд в этом году. Итоги электронного конкурса по определению компании, которая займётся возведением перехода, в лучшем случае будут подведены только в конце декабря. Поэтому выделенные денежные трансферты необходимо вернуть обратно в область. Ещё часть средств вычтут из доходов и расходов бюджета из-за непоступления в запланированном объёме всех налоговых доходов.

После принятия депутатами корректировки доходная часть бюджета Нижнего Тагила уменьшится до 13,88 млрд рублей, расходная — до 14,26 млрд рублей. Дефицит останется на прежнем уровне — 384,2 млн рублей.

Напомним, в конце ноября 168 тагильчан одобрили проект бюджета, по которому городу придётся жить в 2020 году. Планируется, что доходная и расходная части бюджета на 2020 год изначально будут составлять уже чуть более 14 млрд рублей (8,5 млрд рублей из них — межбюджетные трансферты), дефицит — 56,6 млн рублей. НДФЛ чиновники рассчитывают получить в будущем году почти 3,4 млрд рублей, от акцизов на пиво в местную казну поступит около 652 млн рублей, от налога на имущество — 353,7 млн рублей, от продажи материальных и нематериальных активов — почти 135 млн рублей, от использования государственного и муниципального имущества — лишь 100 млн рублей.

По 8 из 12 направлений предусмотрено снижение расходов по сравнению с бюджетом 2019 года. Наибольший рост ассигнований произойдёт по разделам «Национальная экономика» (на 517,5 млн рублей) и «Культура и кинематография» (почти на 111 млн рублей). Деньги потратят на строительство моста через Нижнетагильский пруд и сопутствующей дорожной и инженерной инфраструктуры (1,1 млрд рублей), обновление пассажирского автопарка (из области поступит 110 млн рублей), берегоукрепление набережной Тагильского пруда (45,2 млн рублей), реставрацию комплекса «Музей-завод истории развития техники чёрной металлургии» (40 млн рублей), строительство детского центра на ГГМ (28 млн рублей), капремонт Дома культуры в Уральце (5,2 млн рублей) и приведение в порядок здания Нижнетагильской филармонии (почти 5 млн рублей).