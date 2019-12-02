Мэрия Нижнего Тагила в третий раз объявила конкурс на строительство моста через Тагильский пруд за 4 млрд рублей

Мэрия Нижнего Тагила снова объявила конкурс на определение компании, которая займётся строительством моста через Тагильский пруд и сопутствующей дорожной и инженерной инфраструктуры за 4 млрд рублей. Вся необходимая документация опубликована на официальном сайте госзакупок. Подрядчика планируется определить в конце декабря этого года. Администрация проводит электронный конкурс с ограниченным участием. Он подразумевает наличие единых и дополнительных требований к претендентам на заключение муниципального контракта. Ранее сообщалось, что возведением перехода через водоём хотели бы заняться минимум три крупные компании.

Две недели назад жители Нижнего Тагила повторно одобрили на публичных слушаниях строительство моста через Тагильский пруд. Публичные слушания пришлось проводить повторно, так как прежние две попытки найти компанию-подрядчика на выполнение муниципального контракта провалились из-за отсутствия участников конкурса и жалоб на его условия.

Строительство моста через Тагильский пруд начнётся в 2020 году. Изначально его планировалось сделать к 31 июля 2022 года, к 300-летию города. Он должен быть запроектирован на участке от кольца на пересечении Уральского и Октябрьского проспектов до Южного подъезда к Нижнему Тагилу в районе Ключиков. Проект уже получил положительное заключение государственной экспертизы. В следующем году на возведение мостового перехода в местном бюджете предусмотрено 1,1 млрд рублей.