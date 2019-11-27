Жители Нижнего Тагила одобрили бюджет города на 2020 год. На что потратят 14 млрд рублей (ИНФОГРАФИКА)

168 тагильчан одобрили проект бюджета, по которому городу придётся жить в 2020 году. Мероприятие только что прошло в Общественно-политическом центре, передаёт журналист АН «Между строк». Против проголосовали 18 жителей города, воздержались 8.

О главных источниках доходов и приоритетных расходах в будущем году, а также в 2021 и 2022 годах тагильчанам рассказал вице-мэр по финансово-экономической политике Алексей Бурдилов. Глава города Владислав Пинаев на слушаниях не присутствовал, он сегодня работает на заключительных согласительных комиссиях в Екатеринбурге.

Перед слушаниями тагильские общественники просили ввести в президиум своего представителя, но их поддержала меньшая часть участников мероприятия. Алексей Бурдилов во время своего выступления отметил, что в 2020 году средняя заработная плата превысит 40 тысяч рублей. В бюджете предусмотрены затраты на повышение заработной платы для работников бюджетной сферы. Многих участников слушаний возмутила эта информация, они начали спрашивать, у кого из присутствующих в малом зале ОПЦ зарплата сегодня достигает 40 тысяч рублей.

Участников публичных слушаний интересовала задолженность города (1,4 млрд рублей) и планы по её уменьшению, на что именно тратятся межбюджетные трансферты, когда будут предусмотрены средства на организацию канализации в частном секторе и сколько денег заложено на компенсацию малоимущим и ветеранам на оплату жилищно-коммунальных услуг и вывоза мусора. Тагильский общественник Илья Коровин (Тагильчанинъ) заявил, что большое количество народных денег тратится на совершенно ненужные вещи, например СМИ, отлов собак и повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления, в то время как в городе множество неблагоустроенных дворов, не убирается мусор с кладбищ. Он назвал бюджет неприемлемым и призвал присутствующих воздержаться или проголосовать против его принятия. Другой общественник Александр Усольцев посетовал на незаконный сбор денежных средств управляющими компаниями и расчётными центрами. В конечном итоге большая часть присутствующих согласилась принять проект бюджета на 2020 год.

Планируется, что доходная и расходная части бюджета на 2020 год изначально будут составлять уже чуть более 14 млрд рублей (8,5 млрд рублей из них — межбюджетные трансферты), дефицит — 56,6 млн рублей. Для сравнения отметим, что на начало 2019 года доходная часть была на уровне 11 млрд рублей, расходная равнялась 11,35 млрд рублей. В течение года мэрия, как правило, несколько раз корректирует бюджет города, из-за этого его основные параметры на начало января и конец декабря сильно различаются. В 2019 году депутаты Нижнетагильской гордумы приняли уже шесть корректировок бюджета, увеличив его доходную часть до 14,4 млрд рублей, расходную — до 14,8 млрд рублей. Алексей Бурдилов ранее на думских комиссиях отмечал, что бюджет на 2020 год сформирован более реалистично, чем в предыдущие годы.

НДФЛ чиновники рассчитывают получить в будущем году почти 3,4 млрд рублей, от компаний на упрощённой системе налогообложения — 237,2 млн рублей, с единым налогом на вменённый доход — 138,7 млн рублей, от структур, отчисляющих единый сельскохозяйственный налог, — 67 тысяч рублей, на патентной системе налогообложения — 26,1 млн рублей. Предполагается, что от акцизов на пиво в местную казну поступит около 652 млн рублей, от налога на имущество — 353,7 млн рублей, от продажи материальных и нематериальных активов — почти 135 млн рублей, от использования государственного и муниципального имущества — лишь 100 млн рублей.

По 8 из 12 направлений предусмотрено снижение расходов по сравнению с бюджетом 2019 года. Наибольший рост ассигнований произойдёт по разделам «Национальная экономика» (на 517,5 млн рублей) и «Культура и кинематография» (почти на 111 млн рублей). Деньги потратят на строительство моста через Нижнетагильский пруд и сопутствующей дорожной и инженерной инфраструктуры (1,1 млрд рублей), обновление пассажирского автопарка (из области поступит 110 млн рублей), берегоукрепление набережной Тагильского пруда (45,2 млн рублей), реставрацию комплекса «Музей-завод истории развития техники чёрной металлургии» (40 млн рублей), строительство детского центра на ГГМ (28 млн рублей), капремонт Дома культуры в Уральце (5,2 млн рублей) и приведение в порядок здания Нижнетагильской филармонии (почти 5 млн рублей).

Расходы на оплату коммунальных услуг составят 520 млн рублей, на модернизацию лифтового хозяйства — более 50 млн рублей, развитие и содержание скверов, парков и набережных — 374,5 млн рублей. 122 млн рублей из них при этом направят на реализацию проекта «Светлый город». Чуть более 20 млн рублей пойдут на озеленение и благоустройство Нижнего Тагила.

На содержание и ремонт автодорог общего пользования направят почти 412,5 млн рублей, приведение в порядок улиц в рамках нацпроекта БКАД — 627,5 млн рублей. На ликвидацию несанкционированных свалок — всего 750 тысяч рублей, капремонт футбольного поля и трибун стадиона «Спутник» — почти 15 млн рублей. Чуть более 100 млн рублей потратят на создание проектно-сметной документации для строительства двух станций водоподготовки, чтобы заявиться в федеральную программу и получить финансирование на спасение системы водоснабжения Нижнего Тагила.

На денежное содержание главы Нижнего Тагила Владислава Пинаева в 2020 году предусмотрены траты в сумме 2,8 млн рублей (в 2019 году — 2,7 млн рублей). На работу муниципальных СМИ, которые должны заниматься освещением деятельности мэра и его подчинённых, планируется потратить почти 22 млн рублей.

Проект бюджета города на 2020 год уже начали рассматривать комиссии Нижнетагильской гордумы. В ходе них глава Счётной палаты Валерий Платунов отметил, что в проекте в недостаточном объёме предусмотрены денежные средства на финансирование дефицита бюджета, погашение кредиторской задолженности и строительство мусоросортировочного комплекса на Кушвинском тракте (район Рогожино).

На 1 октября 2019 года просроченная кредиторка по бюджетной деятельности составляла почти 834 млн рублей. В 2020 году на её погашение запланировано выделить лишь 261,3 млн рублей. Начальник финансового управления мэрии Марина Кудрявцева пообещала, что до конца 2019 года кредиторка уменьшится более чем на 300 млн рублей, а часть расходов на возведение мусоросортировочного завода и полигона в ближайшее время возьмёт на себя Министерство энергетики и ЖКХ Свердловской области.