Мэрия Нижнего Тагила ждёт от горожан предложений по благоустройству парков и дворов в 2023 году

Жителям Нижнего Тагила предлагают выбрать территории для благоустройства в 2023 году. Отбор объектов будет осуществляться в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды в 2017–2024 годах».

Тагильчане могут высказать свои предложения с 26 ноября по 10 декабря, заполнив электронную форму на официальном сайте города и отправив её по почте. В письме нужно описать существующие проблемы территории и способы их решения, обосновать актуальность проекта, перечислить ключевые этапы обновления, предполагаемое воздействие на окружающую среду и варианты дальнейшего использования обустроенного сквера, парка или зоны отдыха.

В управлении городским хозяйством отмечают, что все собранные заявки выставят на общественное обсуждение, а затем на рейтинговое онлайн-голосование. Территории, набравшие наибольшее число голосов, получат финансовую поддержку из областного и федерального бюджетов.

Заявки на благоустройство рекреационных зон принимаются по адресу: пр. Мира, 53, кабинет 202. Телефон для справок: 8 (3435) 48-53-66.

26 октября в Нижнем Тагиле открыли набережную «Тагильская лагуна — 2». Позже тагильчанам предложили поучаствовать в выборе названия для нового места отдыха.