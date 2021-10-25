​​​​​​​На Ленинградском проспекте Нижнего Тагила за четыре года построят велодорожки и тротуары 

Мэрия Нижнего Тагила выделила на комплексное благоустройство пешеходной территории на Ленинградском проспекте около 228 млн рублей. Соответствующее постановление опубликовано на официальном сайте города.

Напомним, в начале 2021 года тагильчане голосовали за варианты благоустройства нечётной стороны Ленинградского проспекта на участке от проспекта Дзержинского до улицы Зари. По итогам голосования победителем стал проект № 2 от МБУ «Тагилгражданпроект».

По проекту будут заменены тротуары и переходы на площади более трёх квадратных километров. Также будет обустроено наружное освещение, установлены остановочные комплексы, скамейки и урны. Для жителей района сделают велодорожки и велопарковки. Планируется высадить 111 деревьев и разместить кустарники на 2,5 тысячи квадратных метров.

Работы будут проведены в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды в Нижнем Тагиле на 2017–2024 годы». На 2022 год администрация выделила 12,85 млн рублей, ещё 215 млн рублей заложено на 2025 год. Завершить работы планируют до 2025 года включительно.