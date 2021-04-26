Тагильчан призывают выбрать проекты по благоустройству города на 2022 год

С сегодняшнего дня жители Нижнего Тагила могут проголосовать за объекты благоустройства в 2022 году. На обсуждение тагильчанам представлены два варианта благоустройства Ленинградского проспекта на участке от проспекта Дзержинского до улицы Зари.

Первый и второй проекты предусматривают, что на Ленинградском проспекте установят фонари, скамейки, урны, велопарковки и скульптуры, а также заменят тротуар, посадят деревья и кустарники. Оба проекта предполагают велодорожки и парковки.

66.gorodsreda.ru / Проект №1 по благоустройству Ленинградского проспекта 66.gorodsreda.ru / Проект №1 по благоустройству Ленинградского проспекта

66.gorodsreda.ru / Проект №2 по благоустройству Ленинградского проспекта 66.gorodsreda.ru / Проект №2 по благоустройству Ленинградского проспекта

Проголосовать за проект сможет каждый тагильчанин старше 14 лет на сайте 66.gorodsreda.ru. Сделать это можно до 30 мая.

Также в торговых центрах DEPO, «Коммерсант», «Мегамарт» и «Реал» будут работать волонтёры, которые смогут более подробно рассказать об особенностях проекта благоустройства, для чего проводится рейтинговое голосование и как будет вестись учёт голосов.

Проект, набравший наибольшее число голосов горожан, будет поддержан федеральным бюджетом и реализован в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда» в 2022 году. Результаты опубликуют на сайте после завершения голосования.