Мэрия Нижнего Тагила ищет подрядчика, который благоустроит парк Металлургов за 95 млн рублей

Мэрия Нижнего Тагила ищет компанию, которая в следующем году приведёт в порядок парк Металлургов на Тагилстрое. Уже утверждён проект благоустройства, сейчас остаётся найти подрядчика.

Начать работы по улучшению парка планируют в апреле 2022 года. Срок окончания работ намечен на 30 сентября этого же года. Начальная цена контракта составляет 95 млн 105 тысяч рублей.

Благоустройство парка запланировано в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда». Как сказано в технической документации, на первом этапе работ будет преобразована центральная часть парка. Строители приведут в порядок входную группу, заменят покрытие тротуара, установят новые опоры освещения и озеленят территорию.

Первый этап благоустройства подразумевает демонтаж сцены, чаши фонтана, туалетов, дорожных покрытий и малых архитектурных форм. На втором этапе подрядчик должен установить в парке детскую площадку и подготовить место для занятий воркаутом. Также будет восстановлен фонтан, а центральная часть парка наполнится скамейками и удобными навесами.

Заявки на участие в тендере принимаются до 2 декабря 2021 года.

Напомним, что Парк культуры и отдыха металлургов появился в Тагилстроевском районе в начале 60-х годов прошлого столетия. Здесь располагался летний кинотеатр, игровые и спортивные аттракционы, фонтан, множество скульптур и многое другое. По своей площади он является крупнейшим городским парком, который располагается практически вдоль всей улицы Металлургов.