Благоустройство парка металлургов на Тагилстрое начнётся в следующем году

Парк культуры и отдыха на улице Металлургов в Тагилстроевском районе приведут в порядок в 2022 году по нацпроекту «Жильё и городская среда». В этом году будет утверждён проект благоустройства, рассказали АН «Между строк» в пресс-службе администрации города.

На выездном совещании специалисты МБУ «Тагилгражданпроект» представили мэру города несколько решений будущей реконструкции. На первом этапе работы будет преобразована центральная часть парка. Строители приведут в порядок входную группу, заменят покрытие тротуара и установят новые опоры освещения.

«На месте открытой сцены, которая располагается слева от центральной аллеи, разместятся детская игровая площадка и оборудование для воркаута. В планах также привести в порядок стенд (экран летнего кинотеатра) позади бывшего фонтана, установить новый туалет», — прокомментировал директор проектной организации Евгений Малекин.

Также, по задумке авторов проекта, будет восстановлен фонтан. А центральная часть парка наполнится скамейками и удобными навесами.

«За многие годы парк пришёл в упадок, и я надеюсь, что после реализации первого этапа реконструкции он снова приобретёт ту незабываемую атмосферу, которая была здесь в лучшие его времена. Особо отмечу, что при благоустройстве мы планируем сохранить все зелёные насаждения, которые вместе с архитектурными решениями создают здесь удивительную атмосферу», — сказал Владислав Пинаев.

Напомним, что Парк культуры и отдыха металлургов появился в Тагилстроевском районе в начале 60-х годов прошлого столетия. Здесь располагался летний кинотеатр, игровые и спортивные аттракционы, фонтан, множество скульптур и многое другое. По своей площади он является крупнейшим городским парком, который располагается практически вдоль всей улицы Металлургов.

На протяжении многих лет жители Тагилстроя просят администрацию привести в порядок зону отдыха. А в прошлом году ученики школы № 49, участвовавшие в проекте ЕВРАЗа «Детский форсайт», своими силами проводили в парке субботники, красили качели и скамейки.