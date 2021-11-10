Мэрия Нижнего Тагила заявила рекордные 18 млрд рублей в проекте бюджета на 2022 год. Рассказываем, на что будут потрачены деньги 

В мэрии Нижнего Тагила подсчитали запланированный объём доходов и расходов бюджета города на предстоящий год. В юбилейном для города 2022 году власти планируют потратить более 18 млрд рублей, сообщается в проекте главного финансового документа города.

В ближайшее время он поступит на рассмотрение в городскую думу. Перед тем как депутаты решат, принимать ли бюджет в таком виде, с его основными показателями смогут ознакомиться тагильчане. Приём предложений от населения пройдёт с 15 по 22 ноября на Пархоменко, 1а, кабинет № 313.

В проекте отмечается, что 12,6 из 18 млрд рублей Нижний Тагил получит из областного и федерального бюджета. Общий объём расходов казны города планируется в сумме почти 18,5 млрд рублей. Дефицит прогнозируется на уровне 326 млн рублей.

Доходы казны Нижнего Тагила в 2022 году составят 18 млрд 223 млн рублей, что почти на 3 млрд рублей больше, чем в 2021 году. При этом объёмы доходов, которые ожидается получить в 2023 и 2024 годах, гораздо скромнее — 14,1 млрд и 13,4 млрд рублей соответственно.

Бюджетные средства направят на строительство дорог, общественный транспорт, жилищно-коммунальное хозяйство, образование, развитие культуры и спорта.

Как пишет ИА «Все новости», самую большую сумму городские власти планируют потратить на образование — 8 млрд 533 млн рублей. Деньги пойдут на содержание, оснащение и ремонт образовательных учреждений. В том числе средства покроют расходы на организацию дошкольного, школьного и дополнительного образования, бесплатное питание детей, зарплаты педагогов и другого персонала.

На дорожное строительство из бюджета хотят выделить 3 млрд 209 млн рублей. Часть средств направят на строительство моста через Тагильский пруд. Помимо этого, обновят Ленинградский проспект, улицу Балакинскую и другие. На текущие ремонты и содержание уличной сети потратят 326,5 млн рублей.

На жилищно-коммунальное хозяйство городские власти направят 3 млрд 70 млн рублей. Из этих средств за 7 млн рублей планируют озеленить территорию города, 76 млн рублей пойдёт на поддержание в должном состоянии парков, скверов, набережных, фонтанов. Кроме того, более 14,5 млн вложат в развитие питомника Горзеленхоза. За 193,3 млн рублей облагородят общественные пространства, за 30 млн рублей — дворы. На содержание кладбищ потратят 27,8 млн. 124 млн запланировано на оплату счетов за наружное освещение. 33,5 млн рублей добавится к расходам на переселение горожан из ветхого и аварийного жилья.

Расходы на общественный транспорт составят 227 млн рублей. Мэрия планирует заняться переоснащением трамвайного парка в городе. На это из бюджета готовы потратить 70 млн рублей. На общественный транспорт выделят 155,7 млн. А на автоматизированную систему управления общественным транспортом — 1,2 млн рублей.

Управлению социальной политики хотят выделить 1 млрд рублей. Деньги будут потрачены на пособия, субсидии, материальную помощь и другие выплаты горожанам. На организацию спортивных событий, командировки атлетов, работу городских спортивных организаций направят 690 млн рублей.

Более миллиарда рублей выделят на работу музеев, библиотек, театров и филармонии. На капитальный ремонт Молодёжного театра в бюджете закладывают 26,5 млн рублей, а на ремонт остальных учреждений культуры — около 15 млн.

Публичные слушания по проекту бюджета назначены на 26 ноября. Они пройдут с 14:00 до 16:00 в большом зале Нижнетагильской филармонии на проспекте Ленина, 31.