Депутаты Нижнего Тагила приняли бюджет города на 2021 год

В городской думе утвердили бюджет, по которому городу придётся жить в 2021 году. Депутаты Нижнетагильской гордумы приняли почти 16-миллиардный бюджет города, который «оставляет желать лучшего, но будет расти» в будущем году. Решение приняли сегодня, 24 декабря, на последнем заседании НТГД. За принятие главного финансового документа Тагила единогласно проголосовали 24 присутствовавших депутата.

«Подходит к концу текущий год. И сегодня мы приняли основной финансовый документ, в соответствии с которым мы вместе будем жить и работать в 2021 году. Как вы знаете, мы участвуем практически во всех национальных проектах. Всё, что мы планировали реализовать в этом году, было осуществлено благодаря нашей слаженной работе. Мы получили высокую оценку как областного, так и федерального правительства. И самое главное — не подвели губернатора, который сегодня уделяет отдельное внимание развитию Нижнего Тагила в связи с подготовкой к 300-летию города. Бюджет формировался непросто. Остаётся много нерешённых проблем, но мы продолжим над ними работать», — отметил глава города Владислав Пинаев.

В ноябре проект бюджета был одобрен на публичных слушаниях, в декабре его рассмотрели на всех думских комиссиях. Депутаты высказывали недовольство теми небольшими суммами, которые выделяются на развитие спорта в городе, а также отсутствием каких-либо масштабных строительных проектов в городе, кроме возведения моста через Тагильский пруд. Начальник местного спорткомитета Ирина Еремеева парировала тем, что в 2021 году многие мероприятия по-прежнему будут проходить в онлайн-режиме или будут вовсе отменены. Затишье на стройплощадках чиновники объяснили тем, что для проектов детских садов и других учреждений ещё не определено финансирование. Проект создания большого детского центра на Гальянке и вовсе «завис» на стадии госэкспертизы.

В следующем году начальный объём доходов бюджета города составит 15,5 млрд рублей, расходов — почти 15,9 млрд рублей. Из-за этого образуется дефицит в 339 млн рублей. Его покроют кредитами. Планируется, что большую часть доходов удастся получить в виде межбюджетных трансфертов (11 млрд рублей), а также НДФЛ (более 2 млрд рублей) и из других налоговых и неналоговых источников. При этом в целом поступления по налогу на доходы физлиц снизятся. За использование муниципального имущества чиновники надеются получить от тагильчан более 220 млн рублей.

На ремонт, содержание и строительство дорог в Нижнем Тагиле в 2021 году потратят более 2 млрд рублей. Больше всего денег направят на строительство моста через Тагильский пруд и сопутствующей дорожной инфраструктуры — 1,2 млрд рублей. Только на строительный контроль и авторский надзор потребуется более 21 млн рублей. Ремонт тагильских улиц в рамках реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2021 году обойдётся в 606,3 млн рублей. В городе приведут в порядок около 350 тысяч квадратных метров дорожного полотна на 14 улицах. Также в бюджете предусмотрены средства на подготовку документации для реконструкции улиц Октябрьской Революции и Циолковского с мостом через железнодорожные пути, на создание проекта для капремонта транспортного узла в районе Привокзальной площади.

На публичных слушаниях мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев отмечал, что по многим статьям бюджет оставляет желать лучшего, но является всё-таки бюджетом развития. Кроме того, он будет расти в течение всего следующего года. В городе наконец начнутся работы по возведению станции водоподготовки «Южная» на Черноисточинском гидроузле. Будут приведены в порядок здания детского сада № 10, а также школ № 23 и № 12 (деревня Усть-Утка), оборудована спортивная площадка на территории школы № 13. Начнётся реконструкция набережной Тагильского пруда возле ГДДЮТ и лесопарковой зоны «Пихтовые горы», будет создана «Аллея рандеву». На благоустройство дворовых и общественных территорий направят 243 млн рублей.