В 2021 году реконструкцией двух скверов и площади в Нижнем Тагиле за 155 млн рублей займётся муниципальная компания 

Контракт на реконструкцию двух скверов и площади в Нижнем Тагиле в 2021 году достался одной компании – муниципальному унитарному предприятию «Тагилдорстрой». Именно он стал победителем электронного конкурса, объявленного на госзакупках. В следующем году МУП «Тагилдорстрой» должен будет благоустроить территорию возле ДК «Юбилейный» и площадь Танкостроителей на Вагонке, а также создать «Аллею рандеву» в районе филиала Свердловского областного медколледжа. Подрядчик приступит к работам в апреле. За них ему заплатят более 155 млн рублей.

«Аллея рандеву» расположится на территории площадью 6360 квадратных метров. После реконструкции прогулочная зона объединит сеть пешеходных дорожек, вымощенных разноцветной тротуарной плиткой. В сквере установят многоуровневую площадку со сценой, парковые качели и полукруглые скамьи. На территории создадут декоративные композиции из травянистых и древесно-кустарниковых растений и организуют светодиодное освещение.

На площади Танкостроителей приведут в порядок монумент с танком Т-72, в том числе лестничные спуски, обновят плиточное покрытие, расширят парковочную зону. Также там организуют освещение, установят новые скамейки и урны, высадят деревья и кустарники.

Рядом с «Юбилейным» установят небольшую часовню в память о Выйско-Никольской церкви (усыпальнице Демидовых). Ранее она находилась на месте Дворца культуры.

В ближайшее время будет определён подрядчик также для благоустройства лесопарковой зоны «Пихтовые горы». Всего на реконструкцию общественных территорий в следующем году направят 239,6 млн рублей.