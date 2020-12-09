В Нижнем Тагиле благоустраивать дворы за 34 млн рублей в 2021 году будет компания «Уралстройкомплекс»

Благоустройством дворовых территорий в Нижнем Тагиле в 2021 году займётся местная компания «Уралстройкомплекс», которой на протяжении нескольких последних лет достаются также контракты на капремонты многоквартирных домов. Организация стала победителем электронного конкурса, понизив начальную стоимость заключения контракта почти на 2 млн рублей — до 34,4 млн рублей. Другой участник торгов — ООО «Су5Групп» — предлагал заплатить ему за все работы 34,6 млн рублей.

«Уралстройкомплекс» должен будет приступить к работам по благоустройству в середине апреля, а закончить их — до 15 октября. Ему необходимо привести в следующем году в порядок территорию на улице Газетной (в районе домов № 87 и № 95) и площадку между улицами Космонавтов и Ермака.

Деньги на благоустройство выделят в рамках реализации нацпроекта «Жильё и городская среда». На них во дворах установят комплексы из турникетов, шведской стенки и рукохода, а также несколько тренажёров для занятий физкультурой и спортом. Для детей сделают разные горки, гимнастический городок и домик-лабиринт. В районе улицы Газетной планируется поставить маленький автобус, песочный дворик с горкой «Опушка» и игровой комплекс из трёх башен с крышами, соединёнными между собой подвесным мостом и сеткой для лазания. На территории в районе улиц Ермака и Космонавтов — песочный дворик «Кремль», комплекс «Крепость» и игрушечный локомотив с вагончиком.

В обоих дворах установят новые урны, скамейки-качели с навесом, качалки с каруселями, велосипедные стойки. Вокруг зон отдыха сделают ограждения.